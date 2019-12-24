Почему украинцы положительно воспринимают Зеленского: версия эксперта

Популярность Зеленского за последние недели возросла. В позитив сработала встреча в нормандском формате в Париже. Рейтинги президента несмотря на некоторое снижение, остаются выше, чем у всех его предшественников.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Президент Зеленский остается самым популярным политиком страны, намного опережая всех остальных. Зеленский показал свою решимость. Люди ценят волевых политиков, уверен эксперт.

Вопреки критике оказалось, что Зеленский очень назойливый и быстрый. Провел досрочные парламентские выборы. Пытается пробивать тему мира на Донбассе. Полгода добивался встречи в Париже – добился. Три месяца добивался освобождения моряков и политзаключенных – договорился,

– подчеркивает Владимир Фесенко.

Эксперт замечает, что важно: президента оценивают гораздо позитивнее, чем представителей его команды, руководство парламента, правительства.

Какие последние данные популярности президента Зеленского и других политиков? По данным опроса социологической группы "Рейтинг", последние две недели уровень удовлетворенности работой Владимира Зеленского вырос до 62%. А это на 9% больше, чем было по состоянию на конец ноября. Количество тех, кто недоволен работой президента уменьшилось – с 33 до 25%.

По данным исследования, Зеленский возглавляет рейтинги доверия украинцев.

Президенту доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%.

Следующим в списке идет Дмитрий Разумков – 28% и 44%.

Святослав Вакарчук – 28% и 59%.

Юрий Бойко – 23% и 58%.

Алексей Гончарук – 22% и 44%.

Юлия Тимошенко – 19% и 74%.



Рейтинг Зеленского / Инфографика 24 канал

Кроме того, Владимир Зеленский стал политиком 2019 года. Его выбрали 47% опрошенных, а поддержка всех остальных политиков не превысила показателя в 10%.

Отметку в 5% всего одолели 9 человек:

Владимир Зеленский (президент Украины) – 47%;

Юрий Бойко (народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь") – 10%;

Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады Украины) – 9%;

Юлия Тимошенко (народный депутат, лидер "Батькивщины") – 8%;

Петр Порошенко (народный депутат, пятый президент Украины) – 7%;

Виктор Медведчук (народный депутат, "оппозиционная платформа-за жизнь") – 6%;

Святослав Вакарчук (народный депутат, лидер "Голоса") – 5%;

Владимир Гройсман (бывший премьер-министр Украины) – 5%;

Олег Сенцов (кинорежиссер, бывший политзаключенный России) – 5%.

Политики года по версии украинцев / Инфографика 24 канал