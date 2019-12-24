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      Чому українці позитивно сприймають Зеленського: версія експерта

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      Зеленський став найпопулярнішим політиком року / Офіційний сайт Президента України

      Популярність Зеленського за останні тижні зросла. У позитив спрацювала зустріч у нормандському форматі в Парижі. Рейтинги президента попри певне зниження залишаються вищими, ніж у всіх його попередників.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Президент Зеленський залишається найпопулярнішим політиком країни, набагато випереджаючи усіх інших. Зеленський показав свою рішучість. Люди цінують вольових політиків, впевнений експерт. 

      Всупереч критики виявилося, що Зеленський дуже настирливий і швидкий. Провів дострокові парламентські вибори. Намагається пробивати тему миру на Донбасі. Півроку добивався зустрічі в Парижі – домігся. Три місяці добивався звільнення моряків і політв'язнів – домовився,
      – підкреслює Володимир Фесенко.

      Експерт зауважує: що важливо: президента оцінюють набагато позитивніше, ніж представників його команди, керівництво парламенту, уряду.

      Які останні дані популярності президента Зеленського та інших політиків? За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", останні два тижні рівень задоволеності роботою Володимира Зеленського зріс до 62%. А це на 9% більше, ніж було станом на кінець листопада. Кількість тих, хто незадоволений роботою президента натомість зменшилася – із 33 до 25%.

      За даними дослідження, Зеленський очолює рейтинги довіри українців.

      • Президенту довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%.
      • Наступним у списку йде Дмитро Разумков – 28% і 44%.
      • Святослав Вакарчук – 28% і 59%.
      • Юрій Бойко – 23% і 58%.
      • Олексій Гончарук – 22% і 44%.
      • Юлія Тимошенко – 19% і 74%.

      зеленський
      Рейтинг Зеленського / Інфографіка 24 канал

      Крім того, Володимир Зеленський став політиком 2019 року. Його обрали 47% опитаних, а підтримка усіх решти політиків не перевищила показника у 10%.

      Позначку у 5% загалом здолали 9 людей:

      • Володимир Зеленський (президент України) – 47%;
      • Юрій Бойко (народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя") – 10%;
      • Дмитро Разумков (голова Верховної Ради України) – 9%;
      • Юлія Тимошенко (народна депутатка, лідерка "Батьківщини") – 8%;
      • Петро Порошенко (народний депутат, п'ятий президент України) – 7%;
      • Віктор Медведчук (народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя") – 6%;
      • Святослав Вакарчук (народний депутат, лідер "Голосу") – 5%;
      • Володимир Гройсман (колишній прем'єр-міністр України) – 5%;
      • Олег Сенцов (кінорежисер, колишній політв'язень Росії) – 5%.

      зеленський
      Політики року за версією українців / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук - новини Володимир Зеленський Петро Порошенко Віктор Медведчук Дмитро Разумков
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