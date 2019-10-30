Почему Украине не нужно утомлять Запад, – экс-посол Катамадзе

Западных партнеров не надо утомлять нашими внутренними проблемами. Есть моменты, которые мы можем решать сами, в частности, вопросы борьбы с коррупцией, восстановления экономики и другие. Такое мнение 24 каналу высказал экс-посол Грузии в Украине Григол Катамадзе.

Постоянные разговоры с западными партнерами о коррупции в Украине, частые призывы вмешаться в ту или иную ситуацию связанную с коррупцией, – только вредят.

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По убеждению Григола Катамадзе, когда мы вопрос борьбы с коррупцией берем как политический флаг, то они на самом деле от него устают. Все, кто на международных площадках рассказывал о коррупции в Украине, сделал нам яростное антипиар. Сейчас восстанавливать имидж гораздо труднее, чем несколько лет назад. Несмотря на это, нам нужно взять домашнее задание и выполнить его. Это важно.

Мне импонирует фраза Зеленского: мы не просим ни у кого ничего, мы сами можем помочь. Это правда. Ведь треть Силиконовой долины – выходцы из Украины. Это свидетельствует о возможности страны. Давайте, не отправлять наши мозги за границу, давайте их оставлять здесь,

– считает Катамадзе.

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Часто приходится слышать – наши иностранные партнеры дали Владимиру Зеленскому срок до конца года на решение проблемы Донбасса. По мнению дипломата, никто никаких сроков не давал. Хотя, он и заметил, что не является участником процесса переговоров, поэтому ему трудно что-то комментировать.

Завершить боевые действия на Востоке – очень важно для Украины. Много можно говорить, что не надо делать, но нужно не просто критиковать, а что-то предлагать. Все говорят – необходимо вернуть мир в страну, но все инициативы критикуют и ничего не предлагают,

– добавляет Григол Катамадзе.

Мы можем дальше двигаться сегодняшним путем: ежедневно терять людей и не только на Востоке в боях, но и тех, кто эмигрирует из страны... Или должны решить вопрос Донбасса.

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Кто такой Григол Катамадзе?Грузинский дипломат и общественный деятель. В 1998-2000 годах – заместитель министра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного сотрудничества, первый гражданский заместитель министра обороны. В 2000-2007 и 2009-2013 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине. В 2007-2008 годах – заместитель министра иностранных дел Грузии. Сейчас – президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

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