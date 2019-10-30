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      Чому Україні не потрібно втомлювати Захід, – експосол Катамадзе

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      Ангела Меркель і Дональд Трамп
      Ангела Меркель і Дональд Трамп / gettyimages.com

      Західних партнерів не треба втомлювати нашими внутрішніми проблемами. Є моменти, які ми можемо вирішувати самі, зокрема, питання боротьби з корупцією, відновлення економіки та інші. Таку думку 24 каналу висловив експосол Грузії в Україні Грігол Катамадзе.

      Постійні розмови з західними партнерами про корупцію в Україні, часті заклики втрутитись в ту чи іншу ситуацію пов'язану з корупцією,  лише шкодять.

      Дослідження: Як насправді українці ставляться до корупції

      На переконання Грігола Катамадзе, коли ми питання боротьби з корупцією беремо як політичний прапор, то вони насправді від нього втомлюються. Всі, хто на міжнародних майданчиках розповідав про корупцію в Україні, зробив нам шалений антипіар. Зараз відновлювати імідж набагато важче, ніж кілька років тому. Не зважаючи на це, нам потрібно взяти домашнє завдання і виконати його. Це важливо.

      Мені імпонує фраза Зеленського: ми не просимо ні в кого нічого, ми самі можемо допомогти. Це правда. Адже третина Силіконової долини – вихідці з України. Це свідчить про можливості країни. Давайте, не відправляти наші мізки за кордон, давайте їх залишати тут,
      – вважає Катамадзе.

      Про старт розведення військ у Золотому, дивіться тут:

      Часто доводиться чути – наші іноземні партнери дали Володимиру Зеленському термін до кінця року на вирішення проблеми Донбасу. На думку дипломата, ніхто ніяких термінів не давав. Хоч, він і зауважив, що не є учасником процесу перемовин, тому йому важко щось коментувати.

      Завершити бойові дії на Сході – дуже важливо для України. Багато можна говорити, що не треба робити, але потрібно не просто критикувати, а щось пропонувати. Всі кажуть – необхідно повернути мир в країну, але всі ініціативи критикують і нічого не пропонують,
      – додає Грігол Катамадзе.

      Ми можемо далі рухатись сьогоднішнім шляхом: щодень втрачати людей і не лише на Сході в боях, а й тих, хто емігрує з країни... Або маємо вирішити питання Донбасу.

      На часі: Розведення сил біля Золотого почалося, – штаб ООС

      Хто такий Грігол Катамадзе? Грузинський дипломат і громадський діяч. У 1998-2000 роках – заступник міністра оборони Грузії з питань військової політики і міжнародного співробітництва, перший цивільний заступник міністра оборони. 2000-2007 і 2009-2013 роки – Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні. 2007-2008 роки – заступник міністра закордонних справ Грузії. Зараз – президент ВГО "Асоціація платників податків України".

      Про інші паралелі між Україною і Грузією, а також про те, чому нас не захистив Будапештський меморандум та чи втомився від нас Захід, – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Корупція Розведення військ Публікації Війна
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