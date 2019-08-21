Почему в "Голосе" отказались от должности вице-спикера Рады: объяснение Давыдюка

Об институте свободы слова в Украине, комитетах в Верховной Раде, формировании Кабмина, а также о том, почему в партии Святослава Вакарчука отказались от должности вице-спикера нового парламента – в прямом эфире 24 канала рассказал экс-кандидат в депутаты от партии "Голос" Николай Давидюк.

О должности вице-спикера

Отметим, что накануне партия Святослава Вакарчука "Голос" отказалась от должности вице-спикера новой Верховной Рады. Об этом заявил заместитель председателя политсилы Ярослав Юрчишин.

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– Партию "Голос" и ее депутатов, которые прошли в парламент, интересуют реальные концептуальные изменения в стране. Политический вождизм, который, собственно, предусмотрен этой должностью – пожалуй, не самый интересный.

В парламенте есть достаточно большое количество политиков, которые бы хотели ее занять. Мы же пришли не за должностями, нас интересуют реальные изменения. Первый вице-спикер может на них влиять. Но почему-то его кресло не предлагают.

– Не хочется обижать того человека, который займет затем эту должность. Но это не то, за чем пришел "Голос", просто быть елкой на каком-то празднике. Даже без этого кресла партия не будет менее активной или менее действенной.

О комитетах в новом парламенте

– С одной стороны, при отсутствии закона об оппозиции и при недостаточной политической культуре убирается все. Хотя по праву рейтинги на самом деле это позволяют. С другой стороны, там, где не хватает собственных сил – например кадров, уже предпринимаются попытки оттянуть ответственность.



Как разместят фракции в Верховной Раде / инфографика 24 канала

– К сожалению, в политике все еще есть финансовый дисбаланс. Есть надежда, что этот созыв изменит парадигму украинской политики. Ведь обычно депутаты в основном там, где делятся деньги: речь идет об аграрном, бюджетном и налоговом комитетах. А вот в комитеты по вопросам евроинтеграции или свободы слова почему-то никто идти не хочет.

Коррупция в "хлебных" комитетах может совершаться так же, как до того. На самом деле, схем достаточно много. Хотя они и классические и довольно давно не менялись. Менялись только руководители и те, кто "сидят на потоках".

За этим нужно следить и правоохранителям, и общественному сектору, и коллегам-депутатам. Это на самом деле большой кусок работы: сделать так, чтобы под носом не грабили государство.

Об институте свободы слова

– Многими представителями власти институт свободы слова отодвигается в обочину. Во многом это объясняется низкой политической культурой. Иногда даже плохой воспитанностью. Максим Бужанский и Александр Дубинский – это публичные истории и они не единственные.

О каких историях идет речь?

Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". Его оскорбило, что она во время интервью с лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым сказала, что Бужанский ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича.



В партии такие слова новоизбранного депутата назвали недопустимыми, но при этом политсила призвала СМИ воздержаться от оценочных суждений в отношении нардепов. А вот однопартиец Бужанского Александр Дубинский поддержал его.

– За них, по большому счету, должен извиниться президент и вступиться за журналиста. Это было бы справедливо. Это было бы по-лидерски. Если ты лидер страны, своей партии, как минимум, идейный вдохновитель и наставник, то за журналиста надо было бы вступиться.



Максим Бужанский и Александр Дубинский

– Однако, я не хотел бы, чтобы политики заступались за журналистов. Это низко, какая-то второсортность. На самом деле, надо создать условия, чтобы журналист был априори защищен. Когда меняется владелец СМИ, то самое большее, что может сделать журналист – это уволиться.

Должно быть наоборот, журналист должен себя свободно чувствовать. Однако может устраиваться общественное, финансовое и правоохранительное давление. Это не 90-е годы, когда журналистам при Кучме пистолеты раздавали, но все равно это давление остается.

– Я бы хотел, чтобы в комитет свободы слова пошли люди, которые смогут гарантировать ее наличие. Потому что, к сожалению, она живет пока в людях, но не в институтах. Свобода слова живет в тех, кто ценой своей жизни, здоровья и таланта вытягивает ее.

О словах Арахамии относительно формирования Кабмина

Один из лидеров партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что звонил представителям политических партий, чтобы они предложили кандидатов на должности министров в новом правительстве. Однако большинство из них отказались это делать. Арахамия подчеркнул, что считает это политической спекуляцией.



Давид Арахамия

– Надо фамилии назвать. Мы же не знаем, правда это, или нет. Мы не знаем, с кем он общался. Возможно же, с "Оппозиционные платформой – За жизнь". А у них – свой уровень коммуникации.

Что касается шорт-листов. Если монобольшинство формирует свое правительство, то какой смысл тогда в этих звонках? Вы же уверены, что вы можете все. Зачем тогда звонить? Команда же готова.

– Если нет действительно кадров, то нужно публично, а не по телефону, сказать: вот эту партию мы ждем партнером, потому что знаем, что у них есть хороший кадровый резерв, который будет полезен стране. Вот это по-государственному.

– А просто звонить, писать друг другу комментарии в соцсетях – это, возможно, классный медийный подход. Но если мы говорим о действительно государственной позиции, партию нужно приглашать за стол переговоров.

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