Почему в президенты баллотируется мало женщин: мнение эксперта

В Украине никаких стимулов для того, чтобы женщины были в политике, на законодательном уровне не производилось. Лишь в последние годы началось внедрение гендерных квот на выборах.

Об этом 24 каналу рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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По словам эксперта, в парламенте восьмого созыва выросло не просто количество женщин, а женщин – ярких и успешных политиков и в проправительственных, и в оппозиционных фракциях. При этом, замечает Кошель, чтобы войти в высшую лигу – парламент или баллотироваться на высший государственный пост в Украине – президента, надо пройти определенную партийную школу, как женщине, так и мужчине. Также иметь опыт работы в местных органах власти, тогда такой человек будет более подготовленным.

В частности, отмечает глава КИУ, за последние 20 лет все кандидаты в президенты, кто набрал большое количество голосов, были с существенным политическим опытом. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Тимошенко – бывшие премьеры или министры. Украинский избиратель, говорит Кошель, достаточно консервативен и поддерживает тех, кто уже имеет определенные наработки.

Только нынешний парламент начал серьезно работать над реформами, которые приближают Украину к Европе. В частности, что касается соблюдения гендерных квот. Увеличение процента женщин-политиков автоматически приводит к уменьшению конфликтности. Парламент больше работает над вопросами, на которые меньше обращают внимание депутаты-мужчины: защита детей, образования, материнства. Гендерный баланс – не просто формальное соблюдение практик ЕС. Это изменение самого качества политики,

– отмечает Алексей Кошель.

По его мнению, то, что квоты не соблюдаются – не трагедия. Уже сейчас в Верховной Раде есть женщины, которые работают, как медийные лица. Тоже касается и кандидатов в президенты.

"Через несколько избирательных кампаний, поскольку есть законодательные стимулы, а женщины показали свою результативность, мы увидим увеличение количества женщин, участвующих в президентских выборах", – считает Кошель.

Напомним, по состоянию на 12 января девять человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Пятеро из них Центризбирком зарегистрировал, одному в регистрации отказал, а документы еще трех пока комиссия изучает на предмет соответствия избирательному законодательству. Пока документы не подала ни одна женщина. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?​Президентские выборы пройдут в Украине 1 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.