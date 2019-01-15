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      Чому в президенти балотується мало жінок: думка експерта

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      Поступово в українській політиці стає більше жінок
      Поступово в українській політиці стає більше жінок / Фото з відкритих джерел

      В Україні жодних стимулів для того, щоб жінки були в політиці, на законодавчому рівні не вироблялося. Лише останніми роками почалося запровадження гендерних квот на виборах.

      Про це 24 каналу розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

      Читайте також: Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси

      За словами експерта, в парламенті восьмого скликання зросла не просто кількість жінок, а жінок – яскравих і успішних політиків і в провладних, і в опозиційних фракціях. При цьому, зауважує Кошель, щоб увійти у вищу лігу – парламент, або балотуватися на найвищу державну посаду в Україні – президента, треба пройти певну партійну школу – як жінці, так і чоловіку. Також мати досвід роботи в місцевих органах влади, тоді така людина буде більш підготовленою.

      Зокрема, зазначає глава КВУ, за останні 20 років всі кандидати в президенти, хто набрав велику кількість голосів, були з суттєвим політичним досвідом. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Тимошенко – колишні прем’єри або міністри. Український виборець, говорить Кошель, досить консервативний і підтримує тих, хто має уже певні напрацювання.

      Лише нинішній парламент почав серйозно працювати над реформами, які наближають Україну до Європи. Зокрема, що стосується дотримання гендерних квот. Збільшення відсотка жінок-політиків автоматично призводить до зменшення конфліктності. Парламент більше працює над питаннями, на які менше звертають увагу депутати-чоловіки: захисту дітей, освіти, материнства. Гендерний баланс – не просто формальне дотримання практик ЄС. Це зміна самої якості політики,
      – наголошує Олексій Кошель.

      На його думку, те, що квоти не дотримуються – не трагедія. Вже зараз у Верховній Раді є жінки, які працюють, як медійні особи. Теж стосується і кандидатів у президенти.

      "За кілька виборчих кампаній, оскільки є законодавчі стимули, а жінки показали свою результативність, ми побачимо збільшення кількості жінок, які братимуть участь у президентських виборах", – вважає Кошель.

      Нагадаємо, станом на 12 січня дев'ятеро осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. П'ятьох з них Центрвиборчком зареєстрував, одному у реєстрації відмовив, а документи ще трьох наразі комісія вивчає на відповідність виборчому законодавству. Поки документи не подала жодна жінка. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 1 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Верховна Рада Кандидати в президенти Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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