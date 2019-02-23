Почему в Украине решили отменить празднование 23 февраля: объяснение от Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко подчеркнул, что 23 февраля, а именно в этот день страна-агрессор Россия отмечает день своей армии, – не место в Украине. По его словам, именно поэтому Украина получила свой настоящий государственный и народный День защитника Отечества, который отмечается 14 октября.

Такое заявление украинский гарант сделал во время рабочей поездки во Львов, где должен быть представлен план развития Львовщины до 2021 года.

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В частности, политик вспомнил февраль 2014 года и свою поездку в Крым, который тогда только начинали оккупировать так называемые "зеленые человечки". По его словам, когда он подошел к Верховной Раде полуострова, то ее всю окружили российские военные, а внутри было темно и пусто.

Вдумайтесь, тогда в феврале 2014 года День российской армии был украинским государственным праздником. Такой была Украина. И его отмена была моим первым президентским решением. Сегодня каждый украинец знает о нашем украинском настоящем Дне защитника Отечества. О 14 октября. И где-где, а во Львове точно не надо объяснять, почему я как Президент Украины выбрал именно этот день для нового государственного и народного праздника. Очень хорошо, когда государственные и народные праздники сочетаются. Тогда они очень быстро заходят, и у тебя мысли нет праздновать 23 февраля,

– отметил политик.

Что известно о 14 октября в Украине?

14 октября христиане восточного обряда в Украине отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В то же время в этот день празднуют День казачества, а казаки, со своей стороны, выбрали именно Пресвятую Деву Марию своей покровительницей. Кроме того, 14 октября считают Днем основания Украинской повстанческой армии.



С 2015 года в Украине этот день стал еще и государственным праздником. Дело в том, что президент Петр Порошенко своим Указом от 14 октября 2014 года установил его таким, отменив при этом празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и военно-морского флота. Следовательно, в Украине появился еще один праздник – День защитника Украины.