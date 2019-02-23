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      Чому в Україні вирішили скасувати святкування 23 лютого: пояснення від Порошенко

      263 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Український президент Петро Порошенко наголосив, що 23 лютого, а саме цього дня країна-агресор Росія відзначає день своєї армії, – не місце в Україні. За його словами, саме тому Україна отримала свій справжній державний і народний День захисника Вітчизни, який відзначають 14 жовтня.

      Таку заяву український гарант зробив під час робочою поїздки до Львова, де має бути презентовано план розвитку Львівщини до 2021 року.

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      Зокрема, політик згадав лютий 2014 року та свою поїздку до Криму, який тоді лише починали окупувати так звані "зелені чоловічки". За його словами, коли він підійшов до Верховної Ради півострова, то її всю оточили російські військові, а всередині було темно та пусто.

      Вдумайтеся, тоді у лютому 2014 року День російської армії був українським державним святом. Така була Україна. І його скасування було моїм першим президентським рішенням. Сьогодні кожен українець знає про наш український справжній День захисника Вітчизни. Про 14 жовтня. І де-де, а у Льові точно не треба пояснювати, чому я як Президент України обрав саме цей день для нового державного та народного свята. Дуже добре, коли державні та народні свята поєднуються. Тоді вони дуже швидко заходять, і у тебе думки немає святкувати 23 лютого,
      – зауважив політик. 

      Що відомо про 14 жовтня в Україні? 14 жовтня християни східного обряду в Україні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Водночас цього дня святкують День козацтва, а козаки, зі свого боку, обрали саме пресвяту Діву Марію своєю покровителькою. Крім того, 14 жовтня вважають Днем заснування Української повстанської армії.

      З 2015 року в Україні цей день став ще й державним святом. Річ у тім, президент Петро Порошенко своїм Указом від 14 жовтня 2014 року встановив його таким, скасувавши при цьому святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та військово-морського флоту. Відтак, в Україні з’явилося ще одне свято День захисника України.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 День захисника України Історія
      Джерело: 24 канал
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