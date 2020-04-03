Почему Зеленский не отстранил Ермака: Кравчук о скандальных пленках
"Слуга народа" больше всего заинтересована в объективном расследовании дела в отношении "пленок Ермака". Сейчас на допросы ходят и дают показания Гео Лерос, который обнародовал записи, и Денис Ермак, который является братом главы Офиса Президента и присутствует на пленках.
Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала народный депутат и заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Интересно Зеленский обсудил с главными в "Слуге народа" скандал с Ермаком
Она отметила, что этим делом занимается ГБР и НАБУ. В "Слуге народа" все очень ждут хотя бы промежуточных результатов расследования, чтобы сделать какие-то выводы.
Если будут хоть какие-то доказательства, которые будут подтверждать, что были коррупционные деяния и кто-то получал должности не по конкурсу, а по сомнительным рекомендациям. Конечно, такие люди, несмотря на приближенность к власти или родственные связи, будут нести ответственность,
– пояснила Евгения Кравчук.
Народный депутат также объяснила, почему Владимир Зеленский не отстранил Андрея Ермака. По ее мнению, не известно на какое время это нужно было бы сделать, а сейчас еще и период пандемии и экономического кризиса. Это было бы достаточно сложно и для государственного управления, потому что есть много координационных процессов, которые завязаны и на Офисе Президента. Также нет каких-то фактов причастности именно Андрея Ермака.
Скандал между Ермаком и Леросом: коротко
- Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео и сказал, что глава АП Андрей Ермак через своего брата дословно "барижит держпосадами".
- Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео является причастным Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
- Позже Лерос опубликовал вторую часть видео и сказал, что обратится в НАБУ.
- 30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по иску народного депутата Украины Гео Лероса. Проверять в нем будут руководство Офиса Президента Украины.
- 30 марта Государственное бюро расследований открыло дело против Гео Лероса по четырем статьям: мошенничество, вмешательство в деятельность госдеятеля, разглашение гостайны, превышение полномочий.
- По словам самого Андрея Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он – честный и порядочный.
- Нардеп Гео Лерос отметил, что большинство во фракции "Слуга народа" решили молчать, потому что боятся репрессий.
- Сам Денис Ермак признает, что это именно он на пленках. Также он отмечает, тот факт, что его брат работает в Офисе Президента, не должно ущемлять его законные права на трудовую деятельность.
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