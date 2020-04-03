Почему Зеленский не отстранил Ермака: Кравчук о скандальных пленках

"Слуга народа" больше всего заинтересована в объективном расследовании дела в отношении "пленок Ермака". Сейчас на допросы ходят и дают показания Гео Лерос, который обнародовал записи, и Денис Ермак, который является братом главы Офиса Президента и присутствует на пленках.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала народный депутат и заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

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Она отметила, что этим делом занимается ГБР и НАБУ. В "Слуге народа" все очень ждут хотя бы промежуточных результатов расследования, чтобы сделать какие-то выводы.

Если будут хоть какие-то доказательства, которые будут подтверждать, что были коррупционные деяния и кто-то получал должности не по конкурсу, а по сомнительным рекомендациям. Конечно, такие люди, несмотря на приближенность к власти или родственные связи, будут нести ответственность,

– пояснила Евгения Кравчук.

Народный депутат также объяснила, почему Владимир Зеленский не отстранил Андрея Ермака. По ее мнению, не известно на какое время это нужно было бы сделать, а сейчас еще и период пандемии и экономического кризиса. Это было бы достаточно сложно и для государственного управления, потому что есть много координационных процессов, которые завязаны и на Офисе Президента. Также нет каких-то фактов причастности именно Андрея Ермака.

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