Чому Зеленський не відсторонив Єрмака: Кравчук про скандальні плівки

"Слуга народу" найбільше зацікавлена в об'єктивному розслідуванні справи щодо "плівок Єрмака". Зараз на допити ходять та дають свідчення Гео Лерос, який оприлюднив записи, та Денис Єрмак, який є братом голови Офісу Президента й присутній на плівках.

Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповіла народна депутатка та заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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Вона зазначила, що цією справою займається ДБР і НАБУ. У "Слузі народу" всі дуже чекають хоча б проміжних результатів розслідування, аби зробити якісь висновки.

Якщо будуть хоч якісь докази, які підтверджуватимуть, що були корупційні діяння і хтось отримував посади не за конкурсом, а за сумнівними рекомендаціями. Звичайно, що такі люди, незважаючи на наближеність до влади чи родинні зв'язки, будуть нести відповідальність,

– пояснила Євгенія Кравчук.

Народна депутатка також пояснила, чому Володимир Зеленський не відсторонив Андрія Єрмака. На її думку, не відомо на який час це потрібно було б зробити, а зараз ще й період пандемії та економічної кризи. Це було б досить складно й для державного управління, тому що є багато координаційних процесів, які зав'язані й на Офісі Президента. Також немає якихось фактів причетності саме Андрія Єрмака.

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