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      Чому Зеленський не відсторонив Єрмака: Кравчук про скандальні плівки

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      "Слуга народу" найбільше зацікавлена в об'єктивному розслідуванні справи щодо "плівок Єрмака". Зараз на допити ходять та дають свідчення Гео Лерос, який оприлюднив записи, та Денис Єрмак, який є братом голови Офісу Президента й присутній на плівках.

      Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповіла народна депутатка та заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

      Цікаво Зеленський обговорив з головними у "Слузі народу" скандал з Єрмаком

      Вона зазначила, що цією справою займається ДБР і НАБУ. У "Слузі народу" всі дуже чекають хоча б проміжних результатів розслідування, аби зробити якісь висновки.

      Якщо будуть хоч якісь докази, які підтверджуватимуть, що були корупційні діяння і хтось отримував посади не за конкурсом, а за сумнівними рекомендаціями. Звичайно, що такі люди, незважаючи на наближеність до влади чи родинні зв'язки, будуть нести відповідальність,
      – пояснила Євгенія Кравчук.

      Народна депутатка також пояснила, чому Володимир Зеленський не відсторонив Андрія Єрмака. На її думку, не відомо на який час це потрібно було б зробити, а зараз ще й період пандемії та економічної кризи. Це було б досить складно й для державного управління, тому що є багато координаційних процесів, які зав'язані й на Офісі Президента. Також немає якихось фактів причетності саме Андрія Єрмака.

      Скандал між Єрмаком і Леросом: коротко

      • Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував декілька відео і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата дослівно "барижить держпосадами".
      • Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео є причетним Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
      • Пізніше Лерос опублікував другу частину відео і сказав, що звернеться до НАБУ.
      • 30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу за позовом народного депутата України Гео Лероса. Перевіряти у ній будуть керівництво Офісу Президента України.
      • 30 березня Державне бюро розслідувань відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.
      • За словами самого Андрія Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він – чесний і порядний.
      • Нардеп Гео Лерос наголосив, що більшість у фракції "Слуга народу" вирішила мовчати, бо боїться репресій.
      • Сам Денис Єрмак визнає, що це саме він на плівках. Також він наголошує, той факт, що його брат працює в Офісі Президента, не має обмежувати його законні права на трудову діяльність.
      Автор: Марія Лелека
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Офіс Президента Андрій Єрмак Скандал між Єрмаком і Леросом Гео Лерос Слуга народу
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