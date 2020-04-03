Чому Зеленський не відсторонив Єрмака: Кравчук про скандальні плівки
"Слуга народу" найбільше зацікавлена в об'єктивному розслідуванні справи щодо "плівок Єрмака". Зараз на допити ходять та дають свідчення Гео Лерос, який оприлюднив записи, та Денис Єрмак, який є братом голови Офісу Президента й присутній на плівках.
Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповіла народна депутатка та заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Цікаво Зеленський обговорив з головними у "Слузі народу" скандал з Єрмаком
Вона зазначила, що цією справою займається ДБР і НАБУ. У "Слузі народу" всі дуже чекають хоча б проміжних результатів розслідування, аби зробити якісь висновки.
Якщо будуть хоч якісь докази, які підтверджуватимуть, що були корупційні діяння і хтось отримував посади не за конкурсом, а за сумнівними рекомендаціями. Звичайно, що такі люди, незважаючи на наближеність до влади чи родинні зв'язки, будуть нести відповідальність,
– пояснила Євгенія Кравчук.
Народна депутатка також пояснила, чому Володимир Зеленський не відсторонив Андрія Єрмака. На її думку, не відомо на який час це потрібно було б зробити, а зараз ще й період пандемії та економічної кризи. Це було б досить складно й для державного управління, тому що є багато координаційних процесів, які зав'язані й на Офісі Президента. Також немає якихось фактів причетності саме Андрія Єрмака.
Скандал між Єрмаком і Леросом: коротко
- Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував декілька відео і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата дослівно "барижить держпосадами".
- Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео є причетним Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
- Пізніше Лерос опублікував другу частину відео і сказав, що звернеться до НАБУ.
- 30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу за позовом народного депутата України Гео Лероса. Перевіряти у ній будуть керівництво Офісу Президента України.
- 30 березня Державне бюро розслідувань відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.
- За словами самого Андрія Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він – чесний і порядний.
- Нардеп Гео Лерос наголосив, що більшість у фракції "Слуга народу" вирішила мовчати, бо боїться репресій.
- Сам Денис Єрмак визнає, що це саме він на плівках. Також він наголошує, той факт, що його брат працює в Офісі Президента, не має обмежувати його законні права на трудову діяльність.
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