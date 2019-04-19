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      Почему Зеленский не придет на дебаты на Общественное: мнение эксперта

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      Дебаты между кандидатами в президенты состоятся на Общественном уже сегодня, 19 апреля в 21:00. Зато Владимир Зеленский уже успел заявить, что на теледебаты не придет.

      Об этом рассказал политический эксперт, бывший глава Администрации Президента Олег Рыбачук в прямом эфире 24 канала.

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      "Мне понятно, почему Зеленский не придет на дебаты на Общественное – это их стратегия. Понимаете, когда вы видите перед собой социологический прогноз, который показывает 73% на 27% (в пользу Зеленского – 24 канал), то мотивации особой нет", – подчеркнул эксперт.

      Почему Зеленский таки согласился провести дебаты на "Олимпийском"?

      Как отметил Рыбачук, это тоже часть их стратегии – они на самом деле довольно хорошо продумали и таки втянули команду Порошенко в "свой" формат. То есть таким образом они проведут часть дебатов и, возможно, вопросов будет больше, чем мы думаем.

      С точки зрения команды Зеленского, они свое обещание выполнят, а то, что будет на Общественном – то это уже шаблон, по которому не один раз Порошенко получал возможность говорить и за себя, и за другого кандидата,
      – добавил эксперт.

      Когда начнутся дебаты между Порошенко и Зеленским?
      На стадионе "Олимпийский" в Киеве – 19 апреля в 19:00. После дискуссии на стадионе Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.

      Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей дебатов на стадионе и подчеркивает, что событие нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, еду, алкоголь и другие напитки, политическую символику и домашних животных. В 16:00 люди начали заходить на стадион.

      Видео дебатов Порошенко и Зеленского можно будет посмотреть здесь:

      Все, что известно о дебатах кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в материале 24 канала

      Как будут проходить дебаты на Общественном

      За 10 минут до начала прямого эфира (в 20:50) между кандидатами состоится жеребьевка порядка их выступлений.

      Формат национальных дебатов предусматривает:

      – 36 минут на политическую дискуссию и по 5 минут на вступительное слово и завершающее выступление каждого из кандидатов.
      – В течение отведенного времени каждый кандидат сможет задать своему оппоненту вопрос (минута на вопрос и три на ответ).
      – Остальное время (ориентировочно четыре минуты) – время ведущей теледебатов для представления участников и корректировки дискуссии.

      Если на национальные теледебаты придет только один кандидат, то все отведенное эфирное время будет предоставлено ему для предвыборной агитации.

      Если же ни один из кандидатов не появится в студии Общественного, вещатель обязан информировать об этом текстовым сообщением такого содержания: "Извините, кандидаты на пост Президента Украины (фамилии, имена, отчества) не явились в студию для участия в теледебатах".

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Суспильне Телевидение Дебаты Зеленского с Порошенком Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
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