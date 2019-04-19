Почему Зеленский не придет на дебаты на Общественное: мнение эксперта

Дебаты между кандидатами в президенты состоятся на Общественном уже сегодня, 19 апреля в 21:00. Зато Владимир Зеленский уже успел заявить, что на теледебаты не придет.

Об этом рассказал политический эксперт, бывший глава Администрации Президента Олег Рыбачук в прямом эфире 24 канала.

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"Мне понятно, почему Зеленский не придет на дебаты на Общественное – это их стратегия. Понимаете, когда вы видите перед собой социологический прогноз, который показывает 73% на 27% (в пользу Зеленского – 24 канал), то мотивации особой нет", – подчеркнул эксперт.

Почему Зеленский таки согласился провести дебаты на "Олимпийском"?

Как отметил Рыбачук, это тоже часть их стратегии – они на самом деле довольно хорошо продумали и таки втянули команду Порошенко в "свой" формат. То есть таким образом они проведут часть дебатов и, возможно, вопросов будет больше, чем мы думаем.

С точки зрения команды Зеленского, они свое обещание выполнят, а то, что будет на Общественном – то это уже шаблон, по которому не один раз Порошенко получал возможность говорить и за себя, и за другого кандидата,

– добавил эксперт.

Когда начнутся дебаты между Порошенко и Зеленским?

На стадионе "Олимпийский" в Киеве – 19 апреля в 19:00. После дискуссии на стадионе Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.



Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей дебатов на стадионе и подчеркивает, что событие нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, еду, алкоголь и другие напитки, политическую символику и домашних животных. В 16:00 люди начали заходить на стадион.

Видео дебатов Порошенко и Зеленского можно будет посмотреть здесь:

Все, что известно о дебатах кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в материале 24 канала

Как будут проходить дебаты на Общественном

За 10 минут до начала прямого эфира (в 20:50) между кандидатами состоится жеребьевка порядка их выступлений.

Формат национальных дебатов предусматривает:

– 36 минут на политическую дискуссию и по 5 минут на вступительное слово и завершающее выступление каждого из кандидатов.

– В течение отведенного времени каждый кандидат сможет задать своему оппоненту вопрос (минута на вопрос и три на ответ).

– Остальное время (ориентировочно четыре минуты) – время ведущей теледебатов для представления участников и корректировки дискуссии.

Если на национальные теледебаты придет только один кандидат, то все отведенное эфирное время будет предоставлено ему для предвыборной агитации.

Если же ни один из кандидатов не появится в студии Общественного, вещатель обязан информировать об этом текстовым сообщением такого содержания: "Извините, кандидаты на пост Президента Украины (фамилии, имена, отчества) не явились в студию для участия в теледебатах".