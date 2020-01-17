Почему Зеленский не принял отставку Гончарука: мнение эксперта

Скандал, который возник из-за "пленки Гончарука", мог привести к отставке действующего премьера. Однако президент Владимир Зеленский все же решил дать главе правительства "второй шанс".

Почему отставка главы Кабмина является нелогичной – в прямом эфире 24 каналу пояснил политолог Тарас Семенюк.

Обратите внимание! Зеленский встретился с Гончаруком: о чем говорили

Он отметил, что 21 января в Давосе начнется Всемирный экономический форум. Его посетят, в частности, Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. А ехать в Швейцарию с "недопремьером" – было бы плохим сигналом для инвесторов. Поэтому таким образом президент себя страхует.

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в швейцарском Давосе. Событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.



Отметим, что в 2020 году Давосский форум пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что на него приедут 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей – президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и эко-активистка Грета Тунберг.

"Видео встречи, которое опубликовал Офис Президента – это публичный разговор. В кулуарах или один на один они обсудили серьезные вопросы", – убежден Семенюк.

Встреча Зеленского и Гончарука: смотрите видео

Поэтому, по словам политолога, очевидно, что Гончарук будет иметь некий "испытательный срок", чтобы выполнить поставленные перед ним задачи. Он может длиться до октября 2020 года, ведь именно к этому времени правительство имеет вотум доверия.

Нужно работать над поднятием промышленности, так как имеем несколько негативные цифры. Также более внимательно относиться к ревальвации, не так резко понижать гривну. Внимательнее относиться вообще к экономической политике,

– отметил Семенюк.

И добавил: вероятно, что ротации в правительстве все же будут, некоторые министры уйдут. Однако хочется, чтобы и динамика, которая запустилась после выборов, сохранилась. Ведь реформы важно делать быстро и качественно, не затягивать во времени.

Что известно об отставке Алексея Гончарука

15 января в сети появились несколько частей аудиозаписи разговоров, одним из участников которых является якобы премьер Алексей Гончарук. На записях глава правительства называет себя "профаном" в экономике и говорит о "примитивном понимании экономических процессов" президента Зеленского.

На следующий день Гончарук таки написал заявление об отставке и передал его президенту. Но согласно Конституции и законодательству, назначает и отправляет в отставку премьера именно Верховная Рада.

Вечером между Зеленским и Гончаруком состоялась встреча, где глава государства заявил, что не принимает его заявление об увольнении и дает шанс.