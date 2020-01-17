Чому Зеленський не прийняв відставку Гончарука: думка експерта

Скандал, який виник через "плівки Гончарука", міг призвести до відставки чинного прем'єра. Проте президент Володимир Зеленський все ж вирішив дати главі уряду "другий шанс".

Чому відставка очільника Кабміну є нелогічною – у прямому ефірі 24 каналу пояснив політолог Тарас Семенюк.

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Він зазначив, що 21 січня у Давосі розпочнеться Всесвітній економічний форум. Його відвідають, зокрема, Володимир Зеленський та Олексій Гончарук. А їхати у Швейцарію з "недопрем'єром" – було б поганим сигналом для інвесторів. Тож у такий спосіб президент себе страхує.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч у швейцарському Давосі. Подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, які стоять перед світом.



Відзначимо, що у 2020 році Давоський форум пройде з 21 по 24 січня. Очікується, що на нього приїдуть 3000 лідерів зі 117 країн. Серед запрошених гостей – президент США Дональд Трамп, канцлерка ФРН Ангела Меркель та екоактівістка Грета Тунберг.

"Відео зустрічі, яке опублікував Офіс Президента – це публічна розмова. В кулуарах або наодинці вони обговорили серйозніші питання", – переконаний Семенюк.

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Тож, за словами політолога, очевидно, що Гончарук матиме певний "випробувальний термін", аби виконати поставлені перед ним завдання. Він може тривати до жовтня 2020 року, адже саме до цього часу уряд має вотум довіри.

Потрібно працювати над підняттям промисловості, бо маємо дещо негативні цифри. Також уважніше ставитися до ревальвації, не так різко понижувати гривню. Уважніше ставитися загалом до економічної політики,

– наголосив Семенюк.

Й додав: ймовірно, що ротації в уряді все ж таки будуть, деякі міністри підуть. Проте хочеться, щоб та динаміка, яка запустилася після виборів, збереглася. Адже реформи важливо робити швидко та якісно, не затягувати в часі.

Що відомо про відставку Олексія Гончарука

15 січня в мережі з'явились кілька частин аудіозапису розмов, одним із учасників яких є нібито прем'єр Олексій Гончарук. На записах глава уряду називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" президента Зеленського.



Наступного дня Гончарук таки написав заяву про відставку та передав її президенту. Але згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада.

Ввечері між Зеленським та Гончаруком відбулась зустріч, де глава держави заявив, що не приймає його заяву про звільнення та дає шанс.