Почетный консул Венгрии в Украине передал сотню кровоостанавливающих турникетов
Источник:фейсбук Оксаны Савчук
Украинские военные на передовой получат помощь от почетного консула Венгрии в Украине. Вооруженным силам Украины передадут важные медикаменты.
Вовремя остановленное кровотечение-спасена жизнь защитника
Народный депутат Оксана Савчук в фейсбуке сообщила, что украинские защитники получат сотню кровоостанавливающих турникетов.
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Почетный консул Венгрии в Украине Василий Вышиванюк передал медикаменты в Ивано-Франковск.
Один из лучших подарков – 100 турникетов на передовую нашим защитникам. Спасибо почетному консулу Венгрии в Украине Василию Вышиванюку. Это действительно очень важно, потому что вовремя остановленное кровотечение – спасенная жизнь защитника,
– написала депутат.
Кровоостанавливающие турникеты / Фото из фейсбука депутата
Заметим, что в начале месяца правительство Венгрии передало на Закарпатье 10 грузовиков с гуманитарной помощью.
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