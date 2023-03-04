Немецкий Rheinmetall хочет купить почти 100 Leopard 1 для Украины, – СМИ
Источник:Sky News
Недавно стало известно, что мощный немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall ведет переговоры с украинским правительством по строительству танкового завода в нашем государстве. Однако на этом помощь, инициированная концерном, не завершается.
Ранее руководитель компании Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что для победы в войне Украине нужно от 600 до 800 танков. Поэтому он, очевидно, решил помочь не только заводом, но и готовой техникой.
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Почти 100 танков Leopard 1
Так, западные СМИ сообщают, что Rheinmetall хочет купить еще 96 танков Leopard 1 для Украины у швейцарской оборонной фирмы Ruag. Она же купила эти танки еще в 2016 году в Италии, где техника находится и сегодня.
Однако не все эти танки будут готовы сразу отправиться на фронт к военным Украины, ведь закупленная техника подержана и недействующая. Значительную их часть еще предстоит отремонтировать. Так, ранее Паппергер подчеркивал, что из около 100 старых моделей Leopard 1 концерн может восстановить 88.
Rheinmetall хотел приобрести транспортные средства и четко дал понять, что они будут доставлены в Украину после ремонта,
– сообщил в СМИ представитель Ruag.
Сложности в реализации замысла
Однако не все так просто с реализацией этого замысла. По данным швейцарского СМИ Tages-Anzeiger, компания Ruag обсудила эту идею с Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии и получила отрицательный ответ.
Однако считается, что сделка все еще может быть реализована. Вероятно, ее обсудит Федеральный совет Швейцарии,
– сообщили в СМИ.
Что известно о Leopard 1
- Танки Leopard 1 являются первой подобной техникой, созданной в Германии после завершения Второй мировой войны. А на вооружение их приняли в 1965 году. Однако стоит заметить, что Leopard 1 имеет ряд модификаций, основная из которых – А5 1987 года выпуска.
- Так, система управления вооружением Leopard 1A5 – EMES 18, созданная на основе СУО танка Leopard 2. Она где-то на уровне советских танков конца 80-х годов, таких как Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, если не лучше, ведь имеет гораздо более качественные прицельные устройства и ночной режим.
- За пять модернизаций немецкий танк также значительно нарастил защиту, получил стабилизатор вооружения, новую прицельную и компьютеризированную систему управления огнем.
- Огневая мощность нарезной пушки такого танка с калибром 105 миллиметров неплохая, ведь бронепробивание натовским бронебойным подкалиберным снарядом составляет 450 – 500 миллиметров на дистанции 2 км.