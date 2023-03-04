Немецкий Rheinmetall хочет купить почти 100 Leopard 1 для Украины, – СМИ

Недавно стало известно, что мощный немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall ведет переговоры с украинским правительством по строительству танкового завода в нашем государстве. Однако на этом помощь, инициированная концерном, не завершается.

Ранее руководитель компании Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что для победы в войне Украине нужно от 600 до 800 танков. Поэтому он, очевидно, решил помочь не только заводом, но и готовой техникой.

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Почти 100 танков Leopard 1

Так, западные СМИ сообщают, что Rheinmetall хочет купить еще 96 танков Leopard 1 для Украины у швейцарской оборонной фирмы Ruag. Она же купила эти танки еще в 2016 году в Италии, где техника находится и сегодня.

Однако не все эти танки будут готовы сразу отправиться на фронт к военным Украины, ведь закупленная техника подержана и недействующая. Значительную их часть еще предстоит отремонтировать. Так, ранее Паппергер подчеркивал, что из около 100 старых моделей Leopard 1 концерн может восстановить 88.

Rheinmetall хотел приобрести транспортные средства и четко дал понять, что они будут доставлены в Украину после ремонта,

– сообщил в СМИ представитель Ruag.

Сложности в реализации замысла

Однако не все так просто с реализацией этого замысла. По данным швейцарского СМИ Tages-Anzeiger, компания Ruag обсудила эту идею с Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии и получила отрицательный ответ.

Однако считается, что сделка все еще может быть реализована. Вероятно, ее обсудит Федеральный совет Швейцарии,

– сообщили в СМИ.

Что известно о Leopard 1