Почти 13 тысяч больных, более 2 тысяч госпитализированных: в Украине ухудшилась ситуация с COVID
Источник:Минздрав
По состоянию на 19 января в течение суток в Украине было выявлено 12,8 тысяч случаев коронавирусной болезни.
Статистика распространения коронавируса
В больницы госпитализировали 2401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений, к сожалению, скончались 163 человека. Выздоровели – 5413 пациентов.
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Темпы тестирований
Украинские лаборатории провели 97 644 тестов на SARS-CoV-2, в том числе:
- методом ПЦР – 50 298;
- методом ИФА – 6 290;
- исследований экспресс-тестами на антиген – 41056.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 1268;
- Винницкая область – 767;
- Волынская область – 157;
- Днепропетровская область – 414;
- Донецкая область – 483;
- Житомирская область – 258;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 201;
- Ивано-Франковская область – 1575;
- Киевская область – 491;
- Кировоградская область – 86;
- Луганская область – 215;
- Львовская область – 956;
- Николаевская область – 222;
- Одесская область – 534;
- Полтавская область – 470;
- Ровненская область – 568;
- Сумская область – 860;
- Тернопольская область – 528;
- Харьковская область – 666;
- Херсонская область – 305;
- Хмельницкая область – 625;
- Черкасская область – 300;
- Черновицкая область – 513;
- Черниговская область – 61.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 780 903 случая заболевания. По состоянию на 19 января известно о 3 567 336 случаях выздоровления. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 98 712 жителей страны.
К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую приведет штамм "Омикрон". Этот вариант коронавируса все чаще фиксируется в регионах.Внимание! При появлении любых симптомов ОРВИ, прежде всего, следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен предоставить направление тестирования на COVID-19.
До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать места общего скопления людей, а соблюдайте режим самоизоляции.
Симптомы "Омикрона" / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала