Почти 13 тысяч убитых оккупантов, тысячи единиц техники – Зеленский о потерях врага

Россия в войне против Украины уже потеряла более 13 тысяч военных. Также враг терпит большие потери техники для наступления на Украину.

Потери России больше, чем в двух чеченских войнах

Такие данные при обращении к украинцам озвучил президент Владимир Зеленский. Он заявил, что за 18 дней войны враг потерял около 13 тысяч солдат, сообщает 24 канал.

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Президент отметил, что потери врага больше, чем в двух чеченских войнах.

Зеленский заявил, что потери россиян составляют тысячи единиц техники, 74 самолета, 86 вертолетов.

Мы понимаем, что у них есть еще. Но и мы будем защищаться дальше,

– заявил глава государства.

Смотрите видео обращения президента

Зеленский во время обращения также сообщил, что на безопасную территорию вывезли 125 тысяч человек.

Также глава государства заявил, что в Мариуполь следует 100 тонн гуманитарной помощи.

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