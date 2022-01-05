Почти 2 сотни: в Казахстане официально заявили о пострадавших в протестах

В Казахстане продолжаются массовые протесты. Власти официально заявили, что во время беспорядков пострадали почти 200 человек.

Издание со ссылкой на информацию от управления общественного здоровья Алматы сообщает о 190 пострадавших в результате протестов.

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В Казахстане официально заявили о пострадавших

В лечебные учреждения обратились 190 человек. В частности, 150 местных жителей привезла скорая помощь, еще 40 сами пришли к врачам.

В результате госпитализировали 40 пострадавших. Из них 7 человек находятся в реанимационном отделении, среди которых есть 4 полицейских.

В целом травмы в результате беспорядков получили:

137 правоохранителей,

53 гражданских лица.

К слову, о таком количестве пострадавших среди протестующих и полиции информирует власть, на самом деле количество может быть больше.

Ситуация с протестами в Казахстане: коротко

Протесты в Казахстане начались еще 3 января, они продолжаются до сих пор. Митингующие требовали снизить цену на сжиженный газ, которая в начале года выросла вдвое, а также просили отправить в отставку правительство.

Власть выполнила эти требования. Однако протестующие с улиц не уходят. Периодически вспыхивают столкновения активистов с правоохранителями.

Утром 5 января на улицы Алматы вывели БТРы, протестующие жгли машины правоохранителей, кроме того, раздавались звуки взрывов светошумовых гранат. СМИ пишут, что участники акции захватили администрацию в Алматинской области.

В Алматы, Мангистауской и Алматинской областях ввели чрезвычайное положение.

Протесты на улицах Алматы: смотрите видео



Текст публикации ORDA:

По данным Управления общественного здоровья Алматы, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них за скорой помощью 150 и 40 по самообращению.

Госпитализировано 40 человек, в том числе в реанимации находятся 7 пострадавших, из них 4 сотрудника полиции.

Среди всех пострадавших – 137 полицейских и 53 гражданских лица.