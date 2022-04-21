Почти 21 тысяча убитых оккупантов и много уничтоженной техники

С 24 февраля украинские защитники ликвидировали 21 000 российских военных. Также оккупанты остались без 829 танков и более 2100 боевых бронированных машин.

В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются. Точное количество потерь врага трудно установить из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Какие потери врага в технике:

танков – 829,

боевых бронированных машин – 2118,

артиллерийских систем – 393,

РСЗО – 136,

средства ПВО – 67,

самолетов – 172,

вертолетов – 151,

автомобильной техники – 1508,

корабли /катера – 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166,

специальная техника – 27,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в войне в Украине Россия потеряла уже около 30–35% всех сухопутных сил. В Пентагоне цифры называют несколько меньше – 25%. Поэтому российское военное командование понимает, что необходима мобилизация. Однако ее в российском обществе не воспримут.

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