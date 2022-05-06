Почти 3 десятка поездов опаздывают в Украине: перечень и время задержки

6 мая 2022 , 08:05
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Источник:

Укрзализныця

Укрзализныця сообщает о задержке поездов 6 мая. Перевозчик опубликовал список рейсов и время задержки.

Среди задержанных рейсов есть один международный, направляющийся в Перемышль. Следите за обновлением Укрзализныци в случае смены движения поездов.

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Информация об опоздании пассажирских поездов по состоянию на 07:00:

  • №22 Трускавец –  Харьков (+4:20 часа);
  • №60 Чоп –  Киев (+3:15 часа);
  • №3 Львов –  Запорожье (+2:56 часа);
  • №232 Львов –  Днепр (+2:53 часа);
  • №135 Черновцы –  Белгород-Днестровский (+2:38 часа);
  • №130 Ивано-Франковск –  Кременчуг (+2:28 часа);
  • №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:24 часа);
  • №8 Одесса –  Харьков (+2:14 часа);
  • №120 Львов – Запорожье (+1:39 час);
  • №92 Одесса –  Харьков (+1:29 час);
  • №86 Львов –  Запорожье (+1:28 час);
  • №149 Полтава –  Черновцы (+1:27 час);
  • №37 Ужгород –  Одесса (+1:23 час);
  • №11 Одесса — Львов (+1:18 час);
  • №25 Рахов –  Одесса (+1:14 час);
  • №97 Киев - Ковель(+1:14 час);
  • №7 Киев – Черновцы (+1:14 час);
  • №77 Ковель –  Одесса (+1:07 час);
  • №42 Львов –  Днепр (+1:03 час);
  • №81 Киев –  Ужгород (+1:01 час);
  • №105 Киев –  Одесса (+1:01 час);
  • №8 Черновцы –  Киев (+1:01 час);
  • №46 Лозовая –  Ужгород (+1 час);
  • №710 Львов –  Дарница (+8 минут);
  • №705 Киев –  Перемышль (+18 минут);
  • №774 Львов –  Дарница (+ 52 минуты).

Ситуация в Украине на утро 6 мая: Генштаб

  • Враг продолжает находиться в Восточной операционной для того, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области.
  • На Слобожанском направлении активных боевых действий не было. Но россияне продолжают обстреливать из артиллерии жилые кварталы и пригороды Харькова.
  • На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются активные бои.
  • На Лиманском направлении российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ.
  • На Попаснянском направлении главные усилия противник сосредоточил на установлении полного контроля над Попасной. Также он пытается возобновить наступление на Лиман и Северск.
  • В Мариуполе захватчики блокируют подразделения Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах возобновил штурмовые действия с помощью авиации.

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Автор: Марта Кушка