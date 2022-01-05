Почти 3 миллиона гривен: группу буковинцев подозревают в присвоении денег из бюджета

В Черновицкой области полиция подозревает группу буковинцев в присвоении денег из бюджета. Речь идет о сумме, предназначенной для ликвидации последствий наводнения.

Злоумышленниками оказались 2 работника технадзора и предприниматель-подрядчик. По информации пресс-службы полиции, в Путильском районе во время восстановления дороги участники преступной группы присвоили почти 3 миллиона гривен.

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Буковинцы присвоили 2,9 миллиона гривен

По предварительной информации, речь идет о сговоре 44-летнего частного предпринимателя с инженерами по техническому надзору в возрасте 42 и 57 лет. Мужчины незаконно завладели 2,9 миллионами гривен во время капитального ремонта дорожного покрытия.

Речь идет о части суммы, которую Кабмин выделил из госбюджета для ликвидации последствий наводнения, произошедшего в Черновицкой области еще в июне 2020 года.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы

С 20 – 21 июня сильные наводнения накрыли западные области Украины. Больше всего пострадали Буковина, Ивано-Франковщина, Закарпатье и Львовщина. Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что правительство готово выделять достаточно денег для ликвидации последствий непогоды.

Группе буковинцев сообщили о подозрениях. Незаконные действия злоумышленников квалифицируют по признакам статей Уголовного кодекса:

совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору;

растрата, присвоение или завладение имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением;

служебный подлог.

Кроме того, полиция решает вопрос уведомления предпринимателя о подозрении в отношении подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыта или использования. В настоящее время идет досудебное расследование.

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Нарушителям может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В то же время, их могут лишить права занимать определенные должности на срок до 3 лет.