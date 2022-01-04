Почти 30: на Закарпатье нелегальные мигранты встретили Новый год с пограничниками

В пунктах временного содержания на Закарпатье 27 нелегальных мигрантов "праздновали" Новый год с пограничниками. Задержанные незаконно пересекли государственную границу Украины в конце 2021 года.

Нелегальные мигранты встретили 2022 год в пунктах временного содержания Чопского и Мукачевского пограничных отрядов. Правонарушителей ждет суд и возвращение домой.

Обратите внимание В мороз прыгнул в реку: на Закарпатье нигериец пытался попасть в Словакию

Задержанные – граждане Пакистана, Бангладеша, выходцы из Индии, Сомали, Алжира и Нигерии. Некоторые мигранты пытались пробраться зимой через границу по горам и лесам.

Кого именно задержали пограничники

По информации пресс-службы ГПСУ, пограничники иногда не только предотвращали правонарушения, но и спасали нелегальным мигрантам жизнь.

Например, задержанный гражданин Нигерии попытался скрыться и прыгнул в реку Уж. В результате сильного течения он мог пострадать. Нарушителя спасли и доставили в подразделение, состояние его здоровья удовлетворительное.

Гражданин Афганистана, пытавшийся незаконно пересечь границу, был задержан 1 января 2022 года на окраине населенного пункта Солотвино. Мужчина, согласно данным его паспорта, встретил в пункте временного содержания еще и день рождения.

Заметьте Прятал в бардачке: украинец хотел въехать в Польшу с патронами

Задержания в Украине: последние новости