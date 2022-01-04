Почти 30: на Закарпатье нелегальные мигранты встретили Новый год с пограничниками
Источник:Госпогранслужба
В пунктах временного содержания на Закарпатье 27 нелегальных мигрантов "праздновали" Новый год с пограничниками. Задержанные незаконно пересекли государственную границу Украины в конце 2021 года.
Нелегальные мигранты встретили 2022 год в пунктах временного содержания Чопского и Мукачевского пограничных отрядов. Правонарушителей ждет суд и возвращение домой.
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Задержанные – граждане Пакистана, Бангладеша, выходцы из Индии, Сомали, Алжира и Нигерии. Некоторые мигранты пытались пробраться зимой через границу по горам и лесам.
Кого именно задержали пограничники
По информации пресс-службы ГПСУ, пограничники иногда не только предотвращали правонарушения, но и спасали нелегальным мигрантам жизнь.
Например, задержанный гражданин Нигерии попытался скрыться и прыгнул в реку Уж. В результате сильного течения он мог пострадать. Нарушителя спасли и доставили в подразделение, состояние его здоровья удовлетворительное.
Гражданин Афганистана, пытавшийся незаконно пересечь границу, был задержан 1 января 2022 года на окраине населенного пункта Солотвино. Мужчина, согласно данным его паспорта, встретил в пункте временного содержания еще и день рождения.
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Задержания в Украине: последние новости
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