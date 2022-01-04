Нелегальні мігранти зустріли 2022 рік у пунктах тимчасового тримання Чопського і Мукачівського прикордонних загонів. На правопорушників чекають суд та повернення додому.

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Затримані – громадяни Пакистану, Бангладешу, вихідці з Індії, Сомалі, Алжиру та Нігерії. Деякі мігранти намагалися пробратися зимою через кордон горами та лісами.

Кого саме затримали прикордонники

За інформацією пресслужби ДПСУ, прикордонники подеколи не лише припиняли правопорушення, але й рятували нелегальним мігрантам життя.

Наприклад, затриманий громадянин Нігерії спробував втекти й стрибнув у річку Уж. Внаслідок сильної течії він міг постраждати. Порушника врятували та доставили до підрозділу, стан його здоров'я задовільний.

Громадянина Афганістану, який намагався незаконно перетнути кордон, затримали 1 січня 2022 року на околиці населеного пункту Солотвино. Чоловік, згідно з даними його паспорта, зустрів у пункті тимчасового тримання ще й власний день народження.

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