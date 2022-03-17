Почти 4 тысячи человек эвакуированы сегодня гуманитарными коридорами, – Тимошенко

За 17 марта гуманитарными коридорами из зоны боевых действий вывезли 3810 человек. 2 000 жителей Мариуполя добрались до Запорожья, где могут получить помощь.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что многие автомобили все еще находятся в пути.

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Временные пункты помощи организовали в Бердянске

Для всех выехавших из Мариуполя организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра такие пункты начнут действовать в городе Мангуш. Людей, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда – в Запорожье,

– написал Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП также сообщил, что эвакуировали 1 810 человек в Киевской области. Речь идет об жителях Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки. В ГСЧС добавили, что перевозки осуществили 28 автобусами.

В Киевскую область доставили гуманитарную помощь

В населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов.

Смотрите фото с эвакуации в Киевской области / Фото ГСЧС:

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