Почти 4 тысячи человек эвакуированы сегодня гуманитарными коридорами, – Тимошенко
Источник:Телеграм Кирилла Тимошенко
За 17 марта гуманитарными коридорами из зоны боевых действий вывезли 3810 человек. 2 000 жителей Мариуполя добрались до Запорожья, где могут получить помощь.
Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что многие автомобили все еще находятся в пути.
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Временные пункты помощи организовали в Бердянске
Для всех выехавших из Мариуполя организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра такие пункты начнут действовать в городе Мангуш. Людей, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда – в Запорожье,
– написал Тимошенко.
Заместитель руководителя ОП также сообщил, что эвакуировали 1 810 человек в Киевской области. Речь идет об жителях Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки. В ГСЧС добавили, что перевозки осуществили 28 автобусами.
В Киевскую область доставили гуманитарную помощь
В населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов.
Смотрите фото с эвакуации в Киевской области / Фото ГСЧС:
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