Почти 40 тысяч мирного населения: оккупанты продолжают насильно вывозить людей из Мариуполя

Российские оккупанты продолжают насильно вывозить жителей Мариуполя на территорию так называемой ДНР или России. Их количество достигает около 40 тысяч.

Впрочем, цифра не точная, а приблизительная. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Оккупанты вывезли из Мариуполя почти 40 тысяч жителей

По словам Бойченко, российские войска уже депортировали в так называемую "ДНР" и Россию почти 40 тысяч гражданских. Впрочем, назвать точное количество невозможно, ведь оккупанты отбирают у людей украинские документы. Об их судьбе узнают позже – из баз РФ.

Сегодня мы уже формируем списки, прорабатываем их, проверяем, чтобы это были наши мариупольцы. И теперь у нас такая статистика. По приблизительным оценкам, почти 40 тысяч населения уже уехали в "ДНР" и в Россию,

– заявил мэр Мариуполя.

Он также добавил, что нередко ему звонят с просьбой вернуть из депортации, в которую они попали не по собственному желанию.

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