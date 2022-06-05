Почти 60% региона оккупировано: Зеленский в Запорожье провел совещание и встретился с переселенцами

Владимир Зеленский 5 июня совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Там украинский лидер провел совещание, на котором обсудили текущую ситуацию в регионе.

В ходе визита украинский лидер заслушал доклад Александра Старуха – начальника Запорожской областной военной администрации. Кроме того, доложили представители военного командования, а также руководства управления Национальной полиции в области.

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Старух сообщил, что около 60% территории области временно оккупировали российские захватчики. В Запорожской области продолжаются бои. По состоянию на 5 июня из-за боевых действий обесточены 77 населенных пунктов.

В целом российские оккупанты в регионе разрушили 2701 объект инфраструктуры. В то же время восстановить удалось почти 700 из них.

Также в Запорожской области были созданы гуманитарные хабы. В них принимают жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

По словам начальника ОВА, за последние 15 дней больше всего людей прибывают из Херсона. Кроме того, прибывают жители Мариуполя. Зеленский поручил руководству области предоставить людям всю необходимую помощь.

Многие люди приезжают из населенных пунктов, временно оккупированных врагом. Должны сосредоточиться на том, чтобы решить их бытовые проблемы, обеспечить переселенцев жильем. Также нужно позаботиться о трудоустройстве этих людей. Уверен, что среди них есть квалифицированные специалисты,

– заявил президент.

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ

Украинский лидер 5 июня посетил позиции украинских защитников и защитниц в Запорожской области. Президент пообщался с героями, вручил награды и ценные подарки.

Зеленский заявил, что хочет поблагодарить каждого и каждую, кто защищает Украину. Президент пожелал героям и родным здоровья.

Вместе с воинами президент почтил память погибших защитников и защитниц минутой молчания.

В Запорожье Зеленский прибыл впервые с начала полномасштабного вторжения России. Украинский лидер посетил область вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и его заместителем Кириллом Тимошенко.

Визит Зеленского в Харьковскую область

В мае украинский лидер посетил Харьковскую область. Там Зеленский побывал на передовой, встретился с представителями местных властей, а также собственными глазами увидел, какие разрушения нанесли Харькову российские оккупанты. Одной из тем визита стало восстановление города. В частности, Зеленский призвал избавляться от панельных домов.

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