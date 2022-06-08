Почти в 700 деоккупированных населенных пунктах возобновили газоснабжение, со светом – 900, – ОП

Завершились 104 сутки решительного противостояния Украины российским захватчикам. На деоккупированных территориях продолжается разминирование, а местным жителям постепенно восстанавливают доступ к коммунальным услугам.

Так, в ряде деоккупированных населенных пунктов разных областей Украины уже удалось частично или полностью восстановить критическую инфраструктуру. Об этом подробно рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко на вечернем брифинге 7 июня.

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Восстановление разрушенной инфраструктуры в деоккупированных населенных пунктах

Кирилл Тимошенко сообщил, что пока Вооруженные Силы мужественно удерживают оборону Украины, работники ГСЧС, коммунальные службы и дорожники ежедневно работают над восстановлением разрушенной инфраструктуры. В частности, продолжаются разминирование деоккупированных территорий и возобновляются линии поставки воды, электроэнергии и газа .

газоснабжение возобновили в 694 населенных пунктах;

населенных пунктах; электроэнергией обеспечено около 900 населенных пунктов;

населенных пунктов; воду в кранах жители 627 освобожденных городов и поселков.

Ситуация с критической инфраструктурой на Севере

В Сумской области коммунальщики занимаются расчисткой завалов после обстрелов врагом населенного пункта Краснополья. В Ахтырке убирают улично-дорожную сеть и ремонтируют водовод на водозаборе "Гусинка". Продолжаются ремонтно-восстановительные работы сетей газоснабжения, поврежденных в результате боевых действий в Ахтырском районе, осуществляется ремонт дорог.

В Киевской области продолжается обследование абонентских инженерных сетей и трансформатных подстанций. По его результатам будет определено, есть ли потребность в финансировании возобновляемых работ по объектам. Во всех населенных пунктах Киевской области, где было восстановлено газоснабжение, "Киевоблгаз" осуществляет оперативное обследование и пуск ресурса.

Продолжается разминирование территорий на Черниговщине . Восстановительные работы производятся, в частности, в селе Ягодное. Офис Президента поручил оперативно восстановить Черниговскую областную детскую больницу и местный центр крови – их восстановление уже началось.

В Житомирской области идет постепенная ликвидация последствий военных действий. В частности, в Малинской территориальной общине, селах Залесье и Новополье, обследованы поврежденные дома. Специалисты осматривают Волицкую гимназию. В селе Гладковичи проходит ремонт кровли ЦНАПа.

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Харьковщина

За сутки 7 мая в Харькове удалось восстановить газоснабжение 308-ти потребителям. Восстановительные работы газораспределительных сетей продолжаются в следующих населенных пунктах области:

Дергачи;

Черкасская Лозовая;

Рогань;

Чкаловское.

Кроме того, в Харьковской области активно возобновляется электроснабжение. В частности, в Лозовой, после последних вражеских обстрелов, снова подключили к электроэнергии 3 600 потребителей . Кроме того, в Дергачах и Солоницевке был восстановлен свет в домах еще 107 абонентов. Возобновления электропитания ожидают жители Ольховки и Элитного.

Вместе с тем пользоваться электроэнергией снова могут 192 абонента в Чугуеве и 40 в селе Петровка. В областном центре свет после обесточивания появился в домах более 1 тысячи харьковчан.

Тем временем водоснабжение удалось восстановить 2 тысячам абонентов Харькова. Продолжаются ремонтные работы сетей водоснабжения и водоотвода в Чугуеве и Рогане – коммунальщики постоянно работают над ликвидацией последствий вражеских авиаударов .

Брифинг Кирилла Тимошенко от 7 июня: смотрите видео

Справочник по восстановлению

Кирилл Тимошенко напомнил, что почти месяц назад анонсировал разработку Справочника по восстановлению городов. Над ним на волонтерской основе работают украинские архитекторы, планировщики, исследователи, дизайнеры и инженеры. По словам заместителя руководителя Офиса Президента, уже готова первая часть этого справочника.

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