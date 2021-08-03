Почти 80% украинцев обеспокоены глобальным изменением климата
3 августа 2021 , 17:30Читати новину українською
Источник:Research & Branding Group
В Украине 84% граждан убеждены, что на планете происходит глобальное изменение климата. С таким утверждением не согласны лишь 11% украинцев.
Еще 5% не определились по этому вопросу. Стоит заметить, что по сравнению с 2019 годом количество украинцев, которых беспокоит проблема изменения климата, значительно увеличилось.
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Как граждане относятся к проблеме
По данным аналитиков, большинство украинцев, а именно 78%, озабочены проблемой изменения климата. В то же время этот вопрос не интересует каждого 5 гражданина – 18%.
Еще 4% украинцев не определились с ответом.Обратите внимание! Сейчас Земля "прогревается" на 0,18 градуса по Цельсию. Это быстрее, чем за предшествующие 40 лет.
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Глобальное потепление: коротко
- По данным Высшей технической школы Цюриха, в мире ускоряется глобальное потепление, поэтому аномальная жара становиться каждый раз привычным явлением.
- Ученые предупредили, что надо быть готовыми к жаре, которая значительно превзойдет температурные рекорды, зафиксированные на протяжении последних лет.
- При сценарии с высокими выбросами парниковых газов экстремальные температуры в период с 2021 по 2050 год будут возникать в 2 – 7 раз чаще.