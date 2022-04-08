Почти 80% украинцев принимают участие в защите страны: преимущественно финансово и волонтерством
8 апреля 2022 , 12:27Читати новину українською
Источник:"Рейтинг"
Украинцы поддерживают государство финансово и волонтерят. Почти 80% людей таким образом защищают Украину.
Украинцев опросила Социалистическая группа "Рейтинг". Результаты опубликовали 8 апреля.
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Как украинцы участвуют в защите страны
Около 80% респондентов тем или иным способом, участвуют в защите государства. Результаты таковы:
- финансово помогают – 45%;
- волонтерят, помогают людям или военным – 35%;
- участвуют в информационном сопротивлении – 18%;
- работают в критической инфраструктуре – 13%;
- являются участниками теробороны – 5%;
- защищают в ВСУ – 3%;
- не имеют возможности помогать – 22%.
Как украинцы участвуют в защите государства / данные "Рейтинга"
По данным по регионам, больше всего Украине помогает Запад. Что же касается возраста, то чаще участвуют в защите страны молодые люди 18–35 лет.
Данные по регионам, по возрасту и полу / данные "Рейтинга"