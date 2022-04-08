Почти 80% украинцев принимают участие в защите страны: преимущественно финансово и волонтерством

Украинцы поддерживают государство финансово и волонтерят. Почти 80% людей таким образом защищают Украину.

Украинцев опросила Социалистическая группа "Рейтинг". Результаты опубликовали 8 апреля.

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Как украинцы участвуют в защите страны

Около 80% респондентов тем или иным способом, участвуют в защите государства. Результаты таковы:

финансово помогают – 45%;

волонтерят, помогают людям или военным – 35%;

участвуют в информационном сопротивлении – 18%;

работают в критической инфраструктуре – 13%;

являются участниками теробороны – 5%;

защищают в ВСУ – 3%;

не имеют возможности помогать – 22%.



Как украинцы участвуют в защите государства / данные "Рейтинга"

По данным по регионам, больше всего Украине помогает Запад. Что же касается возраста, то чаще участвуют в защите страны молодые люди 18–35 лет.



Данные по регионам, по возрасту и полу / данные "Рейтинга"

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