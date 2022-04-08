Українців опитала Соціалістична група "Рейтинг". Результати опублікували 8 квітня.

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Як українці беруть участь у захисті країни

Близько 80% респондентів тим, чи іншим способом, беруть участь у захисті держави. Результати такі:

  • фінансово допомагають – 45%;
  • волонтерять, допомагають людям чи військовим – 35%;
  • беруть участь в інформаційному спротиві – 18%;
  • працюють в критичній інфраструктурі – 13%;
  • є учасниками тероборони – 5%;
  • захищають у ЗСУ – 3%;
  • Чверть не мають змоги допомагати – 22%.

Опитування українців РЕйтинг 6 квітня 2022
Як українці беруть участь у захисті держави / Дані "Рейтингу"

За даними по регіонах, найбільше Україні допомагає Захід. Що ж до віку, то частіше беруть участь у захисті країни молоді люди 18 – 35 років.

Опитування українців Рейтинг 6 квітня 2022
Дані по регіонах, за віком та статтю / Дані "Рейтингу"

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