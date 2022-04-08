Українців опитала Соціалістична група "Рейтинг". Результати опублікували 8 квітня.

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Як українці беруть участь у захисті країни

Близько 80% респондентів тим, чи іншим способом, беруть участь у захисті держави. Результати такі:

фінансово допомагають – 45%;

волонтерять, допомагають людям чи військовим – 35%;

беруть участь в інформаційному спротиві – 18%;

працюють в критичній інфраструктурі – 13%;

є учасниками тероборони – 5%;

захищають у ЗСУ – 3%;

Чверть не мають змоги допомагати – 22%.



Як українці беруть участь у захисті держави / Дані "Рейтингу"

За даними по регіонах, найбільше Україні допомагає Захід. Що ж до віку, то частіше беруть участь у захисті країни молоді люди 18 – 35 років.



Дані по регіонах, за віком та статтю / Дані "Рейтингу"

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