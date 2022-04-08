Українців опитала Соціалістична група "Рейтинг". Результати опублікували 8 квітня.
Зверніть увагу Українці хочуть заборони проросійських партій і позбавлення мандатів їхніх представників
Як українці беруть участь у захисті країни
Близько 80% респондентів тим, чи іншим способом, беруть участь у захисті держави. Результати такі:
- фінансово допомагають – 45%;
- волонтерять, допомагають людям чи військовим – 35%;
- беруть участь в інформаційному спротиві – 18%;
- працюють в критичній інфраструктурі – 13%;
- є учасниками тероборони – 5%;
- захищають у ЗСУ – 3%;
- Чверть не мають змоги допомагати – 22%.
Як українці беруть участь у захисті держави / Дані "Рейтингу"
За даними по регіонах, найбільше Україні допомагає Захід. Що ж до віку, то частіше беруть участь у захисті країни молоді люди 18 – 35 років.
Дані по регіонах, за віком та статтю / Дані "Рейтингу"