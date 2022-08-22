Почти 9 тысяч украинских героев погибли в войне с россией – Залужный

Валерий Залужный заявил, что в войне россии с Украиной принимают участие не только военные и те, кто взяли в руки оружие. В ней также участвуют дети.

Главнокомандующий ВСУ, которого называют первым атаманом Украины, во время форума "Защитники. Перекличка" заявил, что украинские малыши совсем ни в чем не виноваты. Однако они родились именно в это время и именно здесь. Эти дети нуждаются в защите, информирует 24 канал.

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Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тысяч героев, погибших,

– заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что дети должны расти в защите, в ощущении абсолютной безопасности и ощущении, что будущее – обязательно есть. Это – задача для всех украинцев.

Залужный заявил, что женщины и матери, умоляющие о помощи под завалами собственного дома, в которую попала ракета – также участницы войны. Они тоже нуждаются в помощи, которую им мог бы оказать их муж, сын или дочь – однако они в составе миллиона героев ВСУ, защищают родную землю, чтобы никогда не повторилась Буча или Гостомель.

Война – самое страшное, что может быть для государства

Залужный отметил, что война – это, пожалуй, самое страшное и сложное, что может быть для государства, а также – для людей, которые в ней живут. Война – это смерть, слезы, искалеченные и изуродованные человеческие судьбы.

Зеленский наградил украинцев-героев отличием "Национальная легенда Украины"

Владимир Зеленский 21 августа наградил украинцев-героев отличием "Национальная легенда Украины". Президент подчеркнул, что страну, которая ценит своих людей, – невозможно уничтожить. Потому что ее народ стоит за нее горой.

Награду президент вручил героям, которые спасали украинцев от российских захватчиков. В частности: вывозили людей из горячих точек под обстрелами, делали операции в оккупированной Буче и помогают ВСУ.

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