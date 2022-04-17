Почти 90% пекарен в России работают на оборудовании из ЕС, которое уже запрещено ввозить

По данным российских СМИ, в России почти все пекарни работают на оборудовании, завозимом из стран Европы. Пятый пакет санкций, которые ввел ЕС, запрещает ввозить это оборудование. Запасов комплектующих для устройств хватит на несколько месяцев.

По мнению экспертов, комплектующие все же будут попадать в Россию – это будет происходить благодаря параллельному импорту.

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Но из-за дефицита комплектующих себестоимость готовой продукции может значительно увеличиться.

Специалисты сообщают, что Россия уже ищет альтернативных поставщиков из Турции и Китая.

Глава Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев рассказал, что зависимость пекарей от преимущественно европейского оборудования в крупных городах достигает 80 – 90 процентов, а в регионах 50 – 70 процентов.

При этом он считает, что заменить нужную электронику будет практически невозможно – россияне вряд ли будут работать с поставщиками европейских комплектующих.

Мало кто согласится заниматься реэкспортом через третьи страны, опасаясь вторичных санкций,

– отметил Айдиев.

По мнению Вицепрезидента Союза пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, Россия может "спастись" за счет параллельного импорта, который страна легализовала как контрсанкции – теперь в России можно поставлять импорт без разрешения его производителя. Этот шаг страны-агрессора приведет к росту расходов и, соответственно, цены от производителя, уверен Кацнельсон.

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