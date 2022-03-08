Почти 9,5 тысяч человек были эвакуированы из Донбасса с начала войны

Украинцы пытаются выбраться из территорий, где ведутся активные боевые действия. Так, с начала полномасштабного наступления из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей эвакуировали 9 400 человек.

В период с 24 февраля с территорий Луганской области удалось вывезти около 6 400 человек, а из Донецкой области – почти 3 тысячи.

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По состоянию на 18:00 7 марта эвакуация населения не проводилась.

Обратите внимание, что эвакуировать мирное население не так-то просто, ведь враг открывает по нему огонь. К примеру, 6 марта в Ирпене Киевской области орки цинично обстреляли гражданских, погибли 8 человек.

Украинская сторона уже третий день пытается открыть гуманитарные коридоры в направлении Мариуполя, Херсона и других городов. Однако оккупанты не позволяют этого сделать.

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