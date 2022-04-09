Почти четверть российских войск, которые захватывали Украину, уже "фактически недееспособны"

Нападение на Украину дорого обошлось российским оккупантам. Храбрые воины ВСУ нанесли серьезный удар армии врага.

В результате нападения на Украину российская армия понесла существенные потери. Враг не собирается останавливать наступление, но не смог добиться своих начальных целей.

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Потери оккупантов

Как сообщил CNN европейский чиновник, россияне потеряли почти четверть своих сил, задействованных в наступлении на Украину. В частности, перед вторжением оккупанты собрали у украинских границ 120 батальонно-тактических групп, 29 из которых уже "фактически недееспособны".

Сейчас враг производит перегруппировку и объединение остатков нескольких групп для продолжения наступления на Украину.

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