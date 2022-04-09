Внаслідок нападу на Україну російська армія зазнала суттєвих втрат. Ворог не збирається зупиняти наступ, але не зміг досягнути своїх початкових цілей.

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Втрати окупантів

Як повідомив CNN європейський чиновник, росіяни втратили майже чверть своїх сил, які були задіяні в наступі на Україну. Зокрема, перед вторгненням окупанти зібрали біля українських кордонів 120 батальйонно-тактичних груп, 29 з яких вже фактично недієздатні".

Зараз ворог проводить перегрупування та об'єднання залишків декількох груп для продовження наступу на Україну.

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