Почти две трети украинцев не жалеют, что Советский Союз развалился: опрос

Значительная часть украинцев не жалеет о распаде Советского Союза, а треть жалеет. Однако большинство граждан признают, что в основном уровень жизни лучше в независимой Украине.

Больше всего из-за развала СССР сожалеют на Востоке и Юге Украины. В частности, в Донецкой, Луганской, Одесской, Запорожской областях.

Кстати Впервые в истории Украины обнародовали онлайн более 135 тысяч имен "неблагонадежных" в СССР

Жалеют ли украинцы из-за развала Союза

Не жалеют – 61%;

Жалеют – 32;

Трудно ответить – 7%.

Жалеет из-за развала СССР старшее поколение

Среди людей за 50 лет почти половина сожалеет из-за распада Союза. Зато среди людей, которые родились во времена Независимости, таких является лишь до 15%



Жалеют ли украинцы о развале СССР / Опросы Рейтинга

Как СССР повлиял на Украину

Более 50% украинцев убеждены, что советский период повлиял на Украину как положительно, так и отрицательно. Однако 23% уверены, что влияние было скорее негативным, 18% – скорее положительным.

Больше положительного влияния видят люди, старше 50 лет. Преимущественно это жители Востока и Юга.

Сравнение жизни в независимой Украине и СССР

Украинцы согласились, что уровень свободы слова и условия самореализации лучшие в современной Украине, чем в СССР. Однако по уровню жизни мнения разделились: 43% людей считают, что он был выше в СССР, а 43% – в Украине.

Большинство респондентов склоняются к мысли, что медицина и образование было лучше в Советском Союзе.



Сравнение жизни в Украине и СССР / Фото Рейтинга

Что надо знать об опросе