Почти как в Японии: Укрзализныця планирует запустить капсульные вагоны – интересные фото и видео

На Центральном вокзале в Киеве 27 августа представили выставку обновленного подвижного состава от Укрзализныци. Перевозчик планирует запустить экспериментальные капсульные вагоны.

Укрзализныця показала прототип капсульного вагона, который находится в разработке. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что впервые за 20 лет государство заказало 100 новых пассажирских вагонов.

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Новый подвижной состав создают на Крюковском вагоностроительном заводе и Научно-производственном предприятии "Рост". Один из экспериментальных форматов – это капсульные вагоны, которые набирают популярность в мире.

"Мы имеем шанс быть в числе первых, кто испытает этот формат, в разы более комфортный чем плацкарт или классическое купе", – отметил Кубраков.

Особенности капсульных вагонов

Схематично, новый вагон ничем не удивит пассажиров – по 4 полки в купейном вагоне, боковые полки в плацкарте, место для багажа внизу и наверху. Впрочем такой подвижной состав значительно модернизировали.



В Киеве показали обновленный подвижной состав / Фото Александра Рудоманова

В плацкарте верхние полки широкие и оборудованы средствами безопасности. У каждого места есть розетка и ширма, которой можно закрыться от остальных пассажиров вагона. Для таких случаев обустроили также индивидуальную вентиляцию.



Каждое плацкартное место оборудовано ширмой / Фото Александра Рудоманова

В каждом купе теперь будут кнопки вызова проводника, устройства для регуляции освещения, а также информационные табло, где можно увидеть:

дату;

время;

скорость движения поезда;

температуру воздуха;

вероятно, карту движения.

Кроме этого, каждый пассажир сможет зарядить телефон возле своего места. С этой целью в купе обустроили по 4 розетки с возможностью зарядки через USB. В то же время температура воздуха во всех купе будет одинаковой и будет регулироваться автоматически.



У каждого места обустроили розетки / Фото Александра Рудоманова

В прототипе сохранили открыватели для бутылок в купейных столиках. Каждое место оборудовали разъемом для газет в стене.



Столики имеют открыватели для бутылок / Фото Александра Рудоманова

Обновления касаются и туалетов в вагонах. Там установили вакуумные туалеты, предусмотрели места не только для туалетной бумаги, но и для бумажных накладок на унитаз. Есть умывальник, зеркало, мыльница, и отложные полки для пеленания детей.

Экскурсия по модернизированному вагону: смотрите видео Александра Рудоманова

Все окна в вагонах закрываются роллетами, а не занавесками или шторами. Проводник из своего купе может контролировать ситуацию в вагоне:

использование розеток в купе;

работу бойлера;

регуляцию света и температуры воздуха;

вызов к конкретному месту.

В купе проводника также установят микроволновку и небольшой холодильник. Рядом в коридоре будет кулер с водой. Каждый вагон будет иметь камеры видеонаблюдения, а каждый столик будет иметь открыватели для бутылок.

Обзор нового плацкартного вагона: смотрите видео Александра Рудоманова

Все желающие смогут воочию увидеть модернизированные вагоны на столичном вокзале 18:00 28 августа. В Укрзализныце обещают запустить выставочные образцы на маршруты до конца 2021 года.

Японские поезда

Подобные капсульные поезда курсируют в Японии. Вагоны разделены на одиночные секции, где можно лечь в полный рост. Каждое место имеет стол и лампу, есть платная услуга принять душ.

Капсульные вагоны в Японии: смотрите видео с канала WAO RYU! ONLY in JAPAN

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