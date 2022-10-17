По всей территории Украины, кроме Крыма, звучала воздушная тревога

Утром 17 октября почти по всей стране раздались сирены о воздушной тревоге. Причиной послужила очередная угроза российской атаки.

Если вы услышали сирену – немедленно пройдите в укрытие. Пребывайте там до отбоя тревоги.

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Где раздались сирены

Воздушную тревогу утром 17 октября объявляли в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Винницкой области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Винницкой области;

Житомирской области;

Волынской области;

Ровненской области;

Хмельницкой области;

Тернопольской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Закарпатской области;

Черновицкой области.

Кроме того, непрерывная воздушная тревога раздается На Луганщине. Сирены не раздавались лишь во временно оккупированном Крыму.

Тревога по всей стране звучала менее 10 минут. Через несколько минут после отбоя объявили повторную воздушную тревогу в Одесской области.

Утренние вражеские атаки

! Россия – террористическая страна, которая наносит удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. Предсказать, куда в следующий раз будут наносить удар – невозможно, поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналов воздушной тревоги и соблюдайте правила безопасности.

Утром 17 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: 1 ракета попала в энергетический объект. Еще 3 ракеты удалось сбить силам ПВО – 2 над Криворожским районом, 1 над Никопольским.

Также россияне нанесли удар и по Роменскому району Сумщины. В результате атаки есть пострадавшие. Детали обстрела в ОВА обещают сообщить позже.

Кроме того, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. В Шевченковском районе столицы прогремели не менее 4 взрывов. В результате атаки вспыхнул пожар в нежилом здании. Сейчас на месте работают пожарные подразделения. Также повреждены несколько жилых домов. Информацию о пострадавших уточняют.

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