Якщо ви почули сирену – негайно пройдіть в укриття. Перебувайте там до відбою тривоги.

Зверніть увагу У Києві зафіксовано влучання по житловому будинку під час атаки: загалом 4 прильоти

Де пролунали сирени

Повітряну тривогу вранці 17 жовтня оголошували в:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Вінницькій області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Вінницькій області;

Житомирській області;

Волинській області;

Рівненській області;

Хмельницькій області;

Тернопільській області;

Івано-Франківській області;

Львівській області;

Закарпатській області;

Чернівецькій області.

Крім того, безперервна повітряна тривога лунає на Луганщині. Сирени не лунали лише в тимчасово окупованому Криму.

Тривога по всій країні лунала менш як 10 хвилин. Через кілька хвилин після відбою оголосили повторну повітряну тривогу на Одещині. Там повторна тривога тривала близько 20 хвилин.

Важливо! Росія – терористична країна, яка завдає ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Передбачити, куди наступного разу завдаватимуть удару – неможливо, тому у жодному разі не ігноруйте сигналів повітряної тривоги та дотримуйтеся правил безпеки.

Ранкові ворожі атаки

Уранці 17 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: 1 ракета влучила в енергетичний об'єкт. Ще 3 ракети вдалося збити силам ППО – 2 над Криворізьким районом, 1 над Нікопольським.

Також росіяни завдали удару і по Роменському району Сумщини. Унаслідок атаки є постраждалі. Деталі обстрілу в ОВА обіцяють повідомити згодом.

Крім того, окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У Шевченківському районі столиці пролунали щонайменше 4 вибухи. Унаслідок атаки спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Наразі на місці працюють пожежні підрозділи. Також пошкоджені кілька житлових будинків. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Варто переглянути – деталі атаки Києва іранськими дронами: дивіться відео