За считанные минуты после отбоя: в Украине – третья масштабная воздушная тревога

В Украине вечером 26 октября во второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу. Через время объявили об отбое. А спустя считанные минуты украинцев снова известили об угрозе.

Людей просят немедленно пройти в укрытия гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 канал.

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О воздушной тревоге сообщали жителям:

Львовской области;

Волынской области;

Закарпатья;

Буковины;

Тернопольской области;

Хмельницкой области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Киевской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Херсонской области.

В течение дня карта тревог уже "краснела"

В сети сообщили о взлете истребителя МиГ-31К с территории Беларуси.

В течение дня 26 октября в Украине уже звучала масштабная воздушная тревога. Украинцев известили об угрозе около 15:00. Тогда за считанные минуты "покраснела" вся карта Украины.

Тогда белорусские телеграм-каналы также сообщали о взлете российского МИГ-31К ВКС с регистрационным номером RF-92462.

Около 15:20 известили, что над Солигорском (близ Минска) пролетел истребитель в направлении Юга.

Оккупанты ударили по Днепру

Российские захватчики 25 октября нанесли террористический удар по Днепру. Обломки российской ракеты попали в АЗС. Оккупанты забрали жизнь 25-летней Инны Оданец – она была беременна. О трагедии сообщил Валентин Резниченко – глава Днепропетровской ОВА.

Российский удар по Днепру унес жизнь молодой женщины, которая была беременна… Нелюди. Такое не прощают,

– говорится в сообщении.

Муж погибшей попал в больницу.

Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно сражается с террористами. Враг убивает мирных людей и разрушает судьбы.

"Сегодня произошел очередной ракетный удар. В результате в Днепре погибли два человека. Среди них – беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы. Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным", – заявил президент.

Заметьте – Резников оценил вероятность уличных боев в Херсоне: смотрите видео

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.