За считанные минуты после отбоя: в Украине – третья масштабная воздушная тревога
В Украине вечером 26 октября во второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу. Через время объявили об отбое. А спустя считанные минуты украинцев снова известили об угрозе.
Людей просят немедленно пройти в укрытия гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 канал.
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О воздушной тревоге сообщали жителям:
- Львовской области;
- Волынской области;
- Закарпатья;
- Буковины;
- Тернопольской области;
- Хмельницкой области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Черкасской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Херсонской области.
В течение дня карта тревог уже "краснела"
В течение дня 26 октября в Украине уже звучала масштабная воздушная тревога. Украинцев известили об угрозе около 15:00. Тогда за считанные минуты "покраснела" вся карта Украины.
Тогда белорусские телеграм-каналы также сообщали о взлете российского МИГ-31К ВКС с регистрационным номером RF-92462.
Около 15:20 известили, что над Солигорском (близ Минска) пролетел истребитель в направлении Юга.
Оккупанты ударили по Днепру
Российские захватчики 25 октября нанесли террористический удар по Днепру. Обломки российской ракеты попали в АЗС. Оккупанты забрали жизнь 25-летней Инны Оданец – она была беременна. О трагедии сообщил Валентин Резниченко – глава Днепропетровской ОВА.
Российский удар по Днепру унес жизнь молодой женщины, которая была беременна… Нелюди. Такое не прощают,
– говорится в сообщении.
Муж погибшей попал в больницу.
Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно сражается с террористами. Враг убивает мирных людей и разрушает судьбы.
"Сегодня произошел очередной ракетный удар. В результате в Днепре погибли два человека. Среди них – беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы. Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным", – заявил президент.
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