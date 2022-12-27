По всей Украине объявили воздушную тревогу: российская авиация – в небе
В Украине 27 декабря воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины. Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Находиться в укрытии необходимо, пока не известят об отбое тревоги, напоминает 24 канал.
Обратите внимание Россияне обстреливают жилые районы опасными термобарическими боеприпасами, – Резников
По состоянию на 14:53, воздушная тревога звучит на всей территории Украины.
Зеленский призвал украинцев готовиться к новым атакам
Владимир Зеленский предупредил, что все украинцы должны быть готовы к новым российским атакам. Защитники украинского неба – наготове. В то же время, гражданским нужно не легкомыслить своей безопасностью и оперативно реагировать на уведомления об угрозе.
Пожалуйста, не забывайте, что нужно быть готовыми к российским ракетным атакам или провокациям. ПВО готовится, государство готовится и каждый должен подготовиться. Обращайте внимание, пожалуйста, на сирены,
– сказал глава государства.