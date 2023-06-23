Угроза "Кинжалов": в Украине второй раз за вечер объявили масштабную воздушную тревогу

По всей Украине вечером 23 июня второй раз за вечер объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ снова предостерегли из-за взлета российского МиГ-31К ПКС.

Людей просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 Канал.

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Около 22:47 в Украине повторно объявили воздушную тревогу. Воздушные силы снова заявили о взлете МиГ-31К. Отбои начались около 21:50. Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности по МиГ-31К. В то же время угроза по Ту-95МС актуальна. Около 21.48 Воздушные силы дополнили информацию. Украинцев предупредили о вылете 6-ти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Они улетают в юго-восточном направлении. К сожалению, это говорит о том, что в ночь на 24 июня может быть атака. Нужно следить за извещениями тревоги. Воздушные силы предупредили, что истребитель МиГ-31К ПКС России взлетел с аэродрома Саваслейка. Он может переносить на себе аэробалистические ракеты "Кинжал".Масштабная воздушная тревога началась около 21:36. За считанные минуты "покраснели" все области Украины. Украинцам напоминают, что нужно доверять только информации из официальных источников. Враг активно использует фейки. Чтобы уберечь украинцев, о ракетной или дроновой угрозе начали сообщать Воздушные силы ВСУ.