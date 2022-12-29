Почти пол Киева осталось без света: Кличко рассказал о последствиях ракетного удара
Источник:Виталий Кличко
Враг еще раз нанес массированную атаку по критической инфраструктуре нашей страны. В ряде регионов 29 декабря прогремели взрывы.
В частности, несколько взрывов раздалось и в Киеве. Виталий Кличко рассказал о последствиях ракетного удара по столице.
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Какая ситуация с электроэнергией в Киеве
По его информации, 40% потребителей столицы после ракетной атаки без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги.
Сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения. Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных,
– сообщил Кличко.
Что известно о взрывах в Киеве
Отметим, что обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.
Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
По уточненной информации в Дарницком районе трое пострадавших с разными степенями тяжести. Среди них 14-летняя девочка. Всем оказана медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы.