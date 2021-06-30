Почти половина украинцев считают НАТО союзником
30 июня 2021 , 18:19Читати новину українською
Источник:Центр Разумкова
Почти 50% украинцев считают наибольшую поддержку нашему государству оказывает НАТО. На втором месте оказался Европейский Союз.
По мнению большинства украинцев, НАТО в первую очередь является либо оборонным союзом, либо миротворческой организацией. В то же время есть и те, которые считают Альянс "агрессивным военным блоком".
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Какие организации являются союзниками Украины
- НАТО – 41,9% опрошенных;
- ЕС – 40,2%;
- ОБСЕ – 24,3%;
- ООН – 21,5%;
- Совет Европы – 18%;
- СНГ – 4,8%;
- ОДКБ (Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) – 3,2%;
- Ни одна из международных организаций – 23,3%.
41,9% украинцев считают, что Альянс помогает тренировать украинских военных, а также способствует оборонным реформам в нашей стране. Чуть меньшая доля опрошенных думает, что НАТО предоставляет военную технику и вооружение.
Какую еще помощь НАТО оказывает государству
- Реабилитация раненых и ветеранов боевых действий – 25,7% опрошенных;
- модернизация военной техники и вооружений – 24,9%;
- утилизация устаревших боеприпасов – 10,8%;
- борьба с пандемией COVID-19 – 9%.
В то же время 17,9% опрошенных утверждают, что Альянс никак не помогает Украине.
Что известно об опросе
Среди опрошенных 45,2% – мужчины, а 54,8% – женщины. Большинство из них говорят на украинском языке, а почти 80% всех опрошенных считают его родным. 41,7% респондентов имеют среднее специальное образование, 34,6% – высшее или незаконченное высшее, 21,8% – общее среднее, а 1,3% – не закончили среднее образование. Кроме того, 48,4% всех опрошенных говорят, что в целом на жизнь хватает, но покупка вещей длительного пользования, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает трудности.