Украинцы и русские – "один народ": большинство украинцев не согласны с тезисом Путина
27 июля 2021 , 14:15Читати новину українською
Источник:"Рейтинг"
Владимир Путин неоднократно делал циничные заявления о том, что украинцы и русские – якобы один народ. В Украине возмущались из-за такого тезиса. Большинство украинцев не согласны с этим тезисом, но социологический опрос показал, что 41% опрошенных таки соглашаются.
В то же время большинство опрошенных-55% – несогласны с Путиным. Однако данные различны в соответствии с регионом Украины.
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Поддержка заявления Путина
- Более 60% жителей Востока Украины и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата поддерживают мнение Путина.
- Более 70% жителей Запада наоборот несогласны с этим.
- Более 80% избирателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", партии Евгения Мураева и Анатолия Шария поддерживают Путина.
Поддержка циничного заявления Путина / инфографика "Рейтинга"
Предпочтения людей из разных регионов / инфографика "рейтинга"
Циничное заявление Путина: коротко
- Путин сделал такое заявление в своей статье об Украине.
- Он заверил, что русские и украинцы – один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству.
- Якобы Россия именно поэтому и не внесла Украину в список "недружественных стран".