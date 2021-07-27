Украинцы и русские – "один народ": большинство украинцев не согласны с тезисом Путина

14:15

Владимир Путин неоднократно делал циничные заявления о том, что украинцы и русские – якобы один народ. В Украине возмущались из-за такого тезиса. Большинство украинцев не согласны с этим тезисом, но социологический опрос показал, что 41% опрошенных таки соглашаются.