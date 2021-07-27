Украинцы и русские – "один народ": большинство украинцев не согласны с тезисом Путина

27 июля 2021 , 14:15
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Источник:

"Рейтинг"

Владимир Путин неоднократно делал циничные заявления о том, что украинцы и русские – якобы один народ. В Украине возмущались из-за такого тезиса. Большинство украинцев не согласны с этим тезисом, но социологический опрос показал, что 41% опрошенных таки соглашаются.

В то же время большинство опрошенных-55% –  несогласны с Путиным. Однако данные различны в соответствии с регионом Украины.

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Поддержка заявления Путина

  • Более 60% жителей Востока Украины и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата поддерживают мнение Путина.
  • Более 70% жителей Запада наоборот несогласны с этим.
  • Более 80% избирателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", партии Евгения Мураева и Анатолия Шария поддерживают Путина.


Поддержка циничного заявления Путина / инфографика "Рейтинга"

Предпочтения людей из разных регионов / инфографика "рейтинга"

Циничное заявление Путина: коротко

  • Путин сделал такое заявление в своей статье об Украине.
  • Он заверил, что русские и украинцы – один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству.
  • Якобы Россия именно поэтому и не внесла Украину в список "недружественных стран".
Автор: Тетяна Пасічник