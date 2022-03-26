"Почти Шишкин": в СБУ показали уничтоженную технику оккупантов посреди леса
Источник:телеграмм СБУ
Служба безопасности Украины показала разбитую технику российских захватчиков среди леса. В ведомстве ее вид сравнили с картиной художника Ивана Шишкина.
Спецслужба обнародовала в сети кадры того, во что превратилась российская военная техника, после того как с ней поработали украинские защитники.
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Уничтожена техника оккупантов посреди леса
Для любителей русского искусства – почти Шишкин, почти утро в сосновом лесу... но в исполнении наших ВСУ,
– подписали фото в СБУ.
Там также поблагодарили всех украинцев, которые активно передают правоохранителям информацию о дислокации и перемещении вражеской техники.
Заметим, что распространять в сети фото и видео размещения украинской военной техники, а также мест, куда нанесли россияне удары, категорически нельзя.
Так выглядит картина Шишкина.
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