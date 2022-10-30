Почти тысяча ликвидированных россиян в сутки: потери врага по состоянию на 30 октября
Источник:Генштаб ВСУ
Количество 200-х оккупантов увеличивается с каждым днем. Только за минувшие сутки, 29 октября, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 950 российских солдат.
Всего за время полномасштабной войны на "концерт Кобзона" отправились 71 200 вражеских армейцев. Еще больше – ранены. К слову, количество ликвидированных оккупантов в сутки является наибольшим с начала полномасштабного вторжения.
Обратите внимание ВСУ отразили 10 атак россиян в Донецкой области: карта боевых действий по состоянию на 30 октября
Потери врага в технике
- танков – 2 672 единицы;
- боевых бронированных машин – 5 453 единицы;
- артиллерийских систем – 1 724 единицы;
- РСЗО – 383 единицы;
- средств ПВО – 197 единиц;
- самолетов – 274 единицы;
- вертолетов – 252 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 412 единиц;
- крылатых ракет – 352 единицы;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 120 единиц;
- специальной техники – 154 единицы.
Наибольшие потери враг понес на Донецком и Лиманском направлениях на Востоке.
Потери оккупантов по состоянию на 30 октября / Инфографика Генштаба
Ситуация на фронте
Ситуация на фронте остается тяжелой, но украинские защитники и защитницы ценой невероятных усилий не только сдерживают врага, но и наносят ему существенные потери и продвигаются, освобождая украинские территории.
На большинстве направлений враг сосредоточен на сдерживании контрнаступления ВСУ, в то же время на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты пытаются идти в наступление. За город Бахмут идут тяжелые бои – наши воины делают все, чтобы не подпустить оккупантов, а те атакуют каждый день.
ВСУ продолжают наносить точные удары по вражеским позициям, в частности украинская авиация в течение прошедших суток нанесла 32 удара по вражеским позициям, из которых:
- 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники;
- 3 – по взводным опорным пунктам;
- 6 – по позициям противовоздушной обороны противника.
Силам ПВО удалось сбить ракету "Искандер-К" и 2 вражеских беспилотника "Орлан -10".
Ракетно-артиллерийские войска за сутки поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства ПВО врага и 9 других важных военных объектов противника.
Важно – сводка Генштаба об актуальной ситуации на фронте: смотрите видео