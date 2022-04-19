Почти уверен, – Пионтковский считает, что на "Москве" ядерного оружия не было

Некоторые эксперты ранее уверяли, что на борту затонувшего крейсера "Москва" могли быть ядерные боеголовки. Однако так считают не все.

В том числе, в том, что их там не было почти точно уверен и российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Об этом он рассказал в интервью Роману Цымбалюку в эфире 24 каналу.

Внимание "Украина имеет неограниченный тыл, а ресурсы России иссякают": какова стратегия Запада

По его словам, содержание ядерных боеголовок на борту корабля требует особой боевой готовности.

Я почти уверен. Могу сказать, что не было этой боеголовки (на борту "Москвы" – 24 канал),

– отметил Пионтковский.

Если бы была такая проблема с тем, что они затонули, о ней точно бы уже говорили, считает он.

"Ее судьбой точно тогда бы заинтересовалась и американская пресса", – заверил публицист.

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун".

По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

Хотя минобороны России утверждали, будто на корабле по "непонятным" причинам произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Полное интервью Андрея Пионтковского у Романа Цымбалюка: смотрите видео

Последние данные разведки США тоже утверждают, что у России не было ядерного оружия на крейсере "Москва". США следят за перемещением ядерного оружия в страны оккупанта.