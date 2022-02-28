Почти все европейское и североамериканское небо закрыто для России: обновленная карта

Воздушное пространство Евросоюза теперь официально закрыто для России. Небо для российских авиакомпаний уже закрыли 32 страны.

Такую радостную новость сообщило Министерство иностранных дел Украины.

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Известно, что уже 32 страны закрыли воздушный простор для РФ, среди них – Норвегия, Великобритания, Канада и Северная Македония.

Россию сбросили с неба. Практически все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Всего 32 страны закрыли небо россиянам. Еще одна, очень важная для российских богачей страна тоже вскоре закроется.

– заявил министр Дмитрий Кулеба.

Какие российские самолеты не могут посетить Европу;

самолеты, принадлежащие России (находящиеся в ее собственности);

самолеты. имеющие российскую регистрацию,\самолеты, находящиеся под контролем РФ;

частные самолеты российских олигархов.



Какие страны закрыли небо для России / Инфографика МИД Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что ЕС впервые в истории предоставит Украине летальное оружие и боевые самолеты для Вооруженных сил.

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